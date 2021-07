Ermila Bellina Tagliacapelli, Rosso metallizzato

Potenza al litio: batterie agli ioni di litio durevoli e altamente efficienti senza effetto memoria. Fino a 90 minuti di autonomia della batteria. Ricarica super rapida di 60 minuti. Durata fino a 3 volte superiore rispetto alle batterie tradizionali.

Lama magica: set di lame in acciaio inox. Taglio potente grazie alla tecnologia di macinazione ad alta precisione “Made in Germany”.

Cambio rapido: set di lame a sgancio rapido con regolazione della lunghezza di taglio integrata da 0,7 a 3 mm. Rapida sostituzione alla lama all-in-one opzionale disponibile.

Sistema di informazione acustica: vari toni di segnale per l’inizio della ricarica e la carica completa. Avviso acustico per prevenire un’elevata abrasione (protezione da sovraccarico).

Prezzo: 174,00 €

