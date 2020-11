ERLIANG Sedia a rotelle elettrica Super Heavy, 2 X 250W brushless Pieghevole Portatile del Motore, Il Servizio/Trasporto/Auto/Elettrico/Comando Manuale (Color : Red)

□ La carrozzina elettrica della lega di alluminio più economico, dual-mode carrozzina elettrica o manuale, dotata di batterie di polimero al litio, e dotato di due motori potenti per una potenza di 250W.Il prezzo è ragionevole e la capacità di carico è di 120 kg.Dopo la regolazione, è suddiviso in 5 livelli e la velocità massima è di 6 (km / h).

□ funzionamento 360 gradi, senza vicoli ciechi, facile da usare avanti, indietro, sinistra, destra, universale impermeabile intelligente joystick, facile da controllare, con indicazione di direzione sinistra e destra, pulsante on / off, corno, tachimetro e funzione rallentamento.

□ funzioni comode e sicure da manico regolabile in altezza, ergonomica inclinazione del sedile 4 gradi, bracciolo regolabile, poggiapiedi girevole, cintura vitello e grembiule sedile e bracciolo regolabile.

□ Lo schienale è pieghevole, molto compatto, adatto per l’installazione nel bagagliaio di un’automobile, conveniente per la corsa esterna, dimensioni pieghevole è 80 * 37 * 72

□ Robusto e sedia a rotelle leggero, molto adatto per l’uso off-road, tra cui prato e veicoli off-road, in modo che possa essere utilizzato su terreni irregolari.Si prega di tenere il pavimento con fermezza quando si utilizza.

Prezzo: 1.566,00 €

(alla data del Nov 13,2020 15:39:48 UTC – Dettagli)