Enrico Coveri Borsa Acqua Calda Elettrica In Tessuto Con Morbido Cuscino a Forma di Cane, Scaldamani Imbottito A Ricarica Rapida Perfetto Per Periodo Invernale e Come Regalo (Tortora)

FIRMATA ENRICO COVERI: Se non sai come contrastare il freddo di questo inverno scegli la qualità del marchio Enrico Coveri con questa pratica borsa d’acqua calda elettrica in morbido tessuto imbottito e dotata di comodo cuscino peluche. Lo stile esclusivo e i suoi particolari colori la rendono perfetta anche come regalo per i vostri amici e parenti.

CALDA E COMODA: Se soffrite il freddo e volete riscaldarvi in tutta tranquillità questa borsa d’acqua calda sarà la vostra compagna per tutto il periodo invernale. E’ dotata di comode tasche laterali per inserire le mani e tenerle calde. Design ergonomico per una migliore applicazione su qualsiasi parte del corpo come collo, spalle, schiena, mani e piedi garantendo un piacevole calore per lungo tempo.

CALORE GARANTITO: Garantisce calore per 5 ore consecutive, si ricarica completamente nel giro di 10 minuti e raggiunge una temperatura massima di 70 gradi, inoltre è dotata di foro sfiato dell’aria, di interruttore termico interno e di spegnimento automatico a carica completa.

CARATTERISTICHE: Grazie al sistema cordless si utilizza senza cavo, è quindi utilizzabile ovunque ed in tutta sicurezza. La borsa dell’acqua calda è separabile dal peluche ed in questo modo è possibile lavare quest’ultimo senza alcun problema. Il prodotto è conforme alle direttive europee in tema di sicurezza ed è un articolo certificato.

MATERIALI: Tessuto progettato per trattenere il calore ed essere confortevole, resistente e atossico. Il materiale dello scaldamani è completamente ecologico e ignifugo. Dimensioni: Larghezza 40 Cm, Lunghezza 25 Cm, Altezza 20 Cm.

Prezzo: 16,90 €

(alla data del Dec 12,2020 03:39:07 UTC – Dettagli)