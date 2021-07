Elailite Lace Hair Topper Donna Extension Capelli Veri Clip Lunghi 30cm Pesa 65g Toupee Toupet Silk 15cm*16cm 100% Remy Human Hair 120% Density con PU Traspirante Intorno 2# Marrone Scuro

HAIR TOPPER – Un infoltimento non chirurgico, come soluzione della perdita dei capelli o i capelli grigi, per le donne che vogliono aggiungere pienezza alla parte superiore della testa, senza danno ai propri capelli.

QUALITÀ IMPAREGGIABILE – Capelli veri al 100% remy con cuticole integre, mantengono una texture ed una consistenza unica al tatto, un movimento, una lucentezza ed una caduta naturale.

EFFETTO NATURALE – La parte superiore è realizzata con un “French Top”che nasconde il nodo, di conseguenza i capelli sembrano crescere dalla cute, i capelli aggiunti diventano quindi parte integrante della capigliatura. Sarà possibile dunque pettinarli e acconciarli.

CLIP IN – Attaccata con 5 clips sensibili alla pressione, facile da fissare da sola. Si può svolgere tranquillamente qualsiasi attività, non vi è alcun tipo di restrizione alle abitudini quotidiane.

Specifiche – Pesa 65g. Base 15cm*16cm, Crochet Lace 3cm*8cm, PU Intorno. Lunghezza Capelli: 30cm(120% Densità).

Prezzo: 167,19 €

