Elailite Extension Capelli Veri Tessitura Matassa Ricci Biondi 3 Ciocche Rinforzate Volumizzante – 40cm 300g Virgin Human Hair Mossi Brasiliani 613# Biondo Chiarissimo

Materiale dei capelli: 100% capelli vergini brasiliani non trattati, colore Biondo Chiarissimo, si possono lavare, tagliare, piastrare, tingere e decolorare senza danneggiarli.

Qualità dei capelli: Grado 7A, lucidi, setosi, morbidi al tatto, no spargimento, non si ingarbugliano. Capelli mossi lunghi dai 20cm ai 60cm (riferita al capello disteso). Durata 6-12 mesi, dipende dalla cura.

Tessitura: Doppia Tessitura, cucitura rinforzata a macchina. Rispetto alle ciocche di altri, le nostre sono piene dalla cucitura alle punte.

Modo d’applicazione: Sono extension per cucitura o applicate con gli anellini (non hanno clip), dovresti andare da un parrucchiere, te le cute ai tuoi capelli o infila con gli anellini. L’effetto sarà molto stupendo che sembrano i capelli tuoi.

PACCHETTO: ARRIVA con 3 Ciocche pesa 300G, Apposito per una testa piena. Se desidera tessitura bionda platino, cerca B07H196YFB su amazon.

