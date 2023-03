EIDEMED Silicone Pettorale Tette False Riempito Silicone Z Cup Crossdresser Artificiale Mastectomia Indossabile Crossdresser Transgender Mastectomia, Tan

šŸ’ć€Materiale di grado medico怑le forme del seno in silicone hanno realizzato un nuovo seno in silicone, utilizzando nuovo materiale in silicone privo di olio, elastico ultra alto, non facile da rompere, facile da pulire e non sbiadito.

šŸ§”怐Silicone del seno ultra-morbido怑Sembra, si sente, caldo e rimbalza come il seno naturale. Sembra una parte di te. Ti dĆ un aspetto super liscio e effetti visivi vividi.

šŸ’›ć€Aspetto delicato怑Ha una consistenza della pelle molto reale, l’aspetto ĆØ piĆ¹ realistico. Le linee su tutte le tette sono naturali, con una texture della pelle realistica, una linea della clavicola chiara e dritta, tocco come un vero essere umano.

šŸ’šć€Realistico efficace怑Aspetto, sensazione e drappeggio come se fossero reali – La forma a goccia e il colore della carne si abbinano alle curve del torace, il capezzolo incorporato ĆØ abbastanza prominente da reale e naturale.

šŸ’™ć€Ampio Utilizzo Protesi Al Petto怑Scelta ideale per crossdressers, trans, transgender, transgender, pazienti con mastectomia, cosplay, costume, uomini o donne che desiderano aumentare le dimensioni del seno, ecc.

šŸŽć€Pacchetto rigoroso e servizio clienti professionale怑Il prodotto verrĆ consegnato in un pacchetto stretto in modo che non possa essere visto dall’esterno. Se hai qualche problema, non esitare a contattarci, ti serviremo con tutto il cuore!

Prezzo: 696,26Ā ā‚¬

(alla data del Mar 08,2023 18:20:54 UTC – Dettagli)