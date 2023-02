DTDMY Tovaglie Rotonde Copritavolo su Misura 40 60 80 100 120 140 cm Plastica Opaca Impermeabile Proteggi Tavolo con Bordi Tovaglia 1,5 mm PVC Resistente alle scottature Tovaglietta in Vetro Morbido

Materiale: questa copertura da tavolo è fatta di grado UN PVC. , Impermeabile e resistente all’usura, proteggono efficacemente il tuo tavolo contro graffi, graffi, macchie.

Tovaglia in plastica modellata: copertina Blemishas Tablecloth opaco, mentre lo dà un aspetto della moda, abbellire il tuo tavolo.

Protezione per mobili: le tovaglie in plastica sono perfette per mobili da giardino interni ed esterni, cucine, sale da pranzo, tavolo da bar, piano coniatura, tavolini, scrivania per computer, pavimento.

Facile da pulire: usare un panno piatto per pulire le macchie o pulirlo con acqua, in modo da poter posizionare tranquillamente il PVC. Panno da tavolo in cristallo in vetro morbido sul tavolo da pranzo.

Dimensioni extra larghe: spessore: 1,5 mm. Facile da tagliare e può essere tagliato nella dimensione che desideri. Selezionare la dimensione e il design nella casella di selezione sopra – disponibile in una gamma di dimensioni (personalizzabile).

Prezzo: 234,71 €

