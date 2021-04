Drybar The Double Shot – Spazzola fon asciugacapelli

L’asciugatura non è mai stata così facile! Il Double Shot di Drybar combina l’aria calda di un fon con la struttura di una spazzola rotonda, per creare un’asciugatura liscia e lucida con tonnellate di volume in un semplice passaggio

La tecnologia ionica riduce l’effetto crespo e aggiunge tonnellate di lucentezza durante l’acconciatura. Le prese d’aria posizionate strategicamente offrono il massimo flusso d’aria per un’asciugatura più veloce. Design ergonomico e leggero che offre il massimo comfort

Una combinazione di nylon e setole trapuntate permette una tensione e un controllo eccezionali. La forma ovale con bordi leggermente curvi fornisce tonnellate di volume e un risultato liscio. Le 3 impostazioni di temperatura (fredda, media e alta) consentono un’acconciatura personalizzata di tutti i tipi di capelli –

Istruzioni per l’uso: Dopo lo shampoo, asciugare accuratamente i capelli con un asciugamano per rimuovere l’acqua in eccesso. Spazzolare i capelli con una spazzola districante o un pettine e separarli in grandi sezioni. Posizionare il Double Shot sotto ogni sezione e lavorare lentamente dalle radici alle punte, fino a quando la sezione non è asciutta e liscia. Per dare volume alle radici, utilizzare orizzontalmente alla testa. Il Double Shot può essere utilizzato anche su capelli asciutti per creare un look liscio e rifinito

Creato per la perfetta asciugatura. La nostra filosofia è semplice: Concentrati su una cosa e falla al meglio. Per noi questo è l’asciugatura. Abbiamo creato una linea completa di prodotti per capelli e strumenti per ottenere e mantenere la perfetta asciugatura

Prezzo: 270,28 €

(alla data del Apr 25,2021 07:41:45 UTC – Dettagli)