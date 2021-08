Dr. Pen – Penna Ultima M8, micro-ago, wireless, strumento di cura della pelle, 6 livelli di velocità, display digitale, con testine e aghi (12 pezzi), 10 a 16 pin + 2 a 36 pin

Ultima M8 è l’ultimo marchio Dr. Pen per l’esecuzione della mesoterapia con micro-ago a livello professionale, con uno schermo che visualizza la modalità operativa corrente (velocità 1-6).

Massima velocità di iniezione tra i modelli disponibili Dr. Pen – fino a 22.000 al minuto! Riduce la perdita di capelli in profondità e le rughe sottili. Ripristina i capelli rendendoli sani e spessi, un segno distintivo della giovinezza.

Nuovo tipo di testina e aghi Dr. Pen M8; la penna viene fornita con testine a 16 pin, progettate per rendere l’iniezione indolore.

La penna utilizza una presa a baionetta per le testine, che garantisce una chiusura stabile del modulo e quindi un funzionamento confortevole. Le testine vengono fornite in una confezione sterile, specifica per il dispositivo Dr. Pen Ultima M8.

Il dispositivo Dr.Pen M8 viene fornito con 12 aghi per testine (10 x 16 pin + 2 x 36 pin).

Prezzo: 159,99 €

(alla data del Aug 03,2021 13:04:35 UTC – Dettagli)