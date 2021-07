Dispositivo macchina dimagrante di a più cavita ultrasuoni corpo massaggiatore cellulite a cavitazione bruciare i grassi dimagrimento massaggio della pelle

Integrata con L’avanzata Tecnologia:lo strumento può raggiungere direttamente il grasso corporeo, il tessuto delle cellule grasse può generare calore di attrito, aumentare la temperatura locale ed eliminare il grasso in eccesso, migliorare il sangue la circolazione, accelera la disgregazione del grasso, migliora l’effetto dell’eliminazione della cellulite.

Principio di funzionamento: il potere ultrasonico è forte e l’energia è alta. L’effetto sul viso può far vibrare le cellule della pelle, creando un effetto di massaggio fine, modificando il volume cellulare, migliorando così la circolazione interna del corpo, migliorando la permeabilità delle cellule, migliorando il metabolismo e la capacità rigenerativa del tessuto . Infine, stimola il sistema nervoso e le funzioni cellulari, rendendo la pelle lucida ed elastica.

Effetto ultrasonico: La circolazione sanguigna viene accelerata, i nutrienti delle cellule della pelle vengono aumentati, l’eccitabilità del nervo è ridotta e le fibre muscolari strette sono rilassato e rilassato. Gli ultrasuoni possono migliorare la permeabilità delle membrane cellulari favorendo l’assorbimento dei nutrienti attraverso la pelle.

Per le varie parti: Per la vita, rafforzando la motilità gastrointestinale, migliorando la funzione ovarica, la vita in plastica, la pelle ferma. Per glutei, fianchi in plastica, pelle ferma. Per gambe, dolore alle gambe, pelle bianca, gambe sode migliorano

Suggerimenti per l’uso: la sonda deve essere a stretto contatto con la pelle durante il trattamento di bellezza. Quando si regola la forza, dovrebbe essere regolata in base alla sua situazione attuale. Pulire la pelle dopo l’intervento con un asciugamano caldo. Usa movimento circolare o movimento lineare durante l’esercizio. Non stare sempre nella stessa parte, il movimento dovrebbe essere continuo.

Prezzo: 164,59 €

(alla data del Jul 26,2021 04:25:48 UTC – Dettagli)