DAFNI Classic Rose Gold: spazzola lisciante per capelli portatile, che acconcia i capelli 10 volte più velocemente rispetto a una spazzola normale

Rose Gold Dafni: spazzola per lisciare i capelli con rinomata tecnologia brevettata. Lo strumento più semplice per lisciare e acconciare.

Superficie di 6 volte più ampia rispetto a quella di una piastra, con struttura 3D intelligente.

Design compatto, ideale per portarla sempre con sé. Borsa e custodia termica incluse.

Ad ogni passata, può acconciare una quantità di capelli fino a 8 volte superiore.

La spazzola lisciante Dafni raggiunge la temperatura perfetta per evitare i danni da calore ai capelli.

Prezzo: 195,77 €

(alla data del May 14,2021 18:47:41 UTC – Dettagli)