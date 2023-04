Curel Olio Detergente 150ml

Detergente delicato per il trucco: l’olio si trasforma in una consistenza lattea senza peso al contatto con l’acqua per rimuovere facilmente lo sporco ostinato, il fondotinta, il rossetto e persino il mascara impermeabile. Non richiede sfregamenti pesanti

Protegge le ceramiche: questo struccante a base di olio pulisce senza rimuovere le ceramidi naturali della pelle, una parte vitale della barriera dell’umidità della pelle

Per pelli secche e sensibili: il nostro struccante delicato e privo di residui, pulisce senza sfregamenti pesanti, lasciando la pelle morbida e rugiadosa

Senza profumi, coloranti e privi di alcoolici: questa soluzione di rimozione del trucco è appositamente formulata per pelli secche e sensibili

Fase 1 della doppia pulizia: utilizzare con Curél Schiuma Face Wash per una routine giapponese di pulizia in due fasi per eliminare eventuali residui rimanenti e purificare la pelle

Prezzo: 22,96 €

(alla data del Apr 12,2023 15:13:46 UTC – Dettagli)