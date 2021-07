Criolipolisi Machine Criomodelación Eliminazione del grasso mediante il congelamento e il freddo anti-cellulite Lipolisi dimagrante

Indicato per l’eliminazione del grasso, con tecnologia di congelamento che può raggiungere fino a -8 gradi, senza danneggiare alcuno dei tessuti o della pelle circostante. Utilizza temperature fredde fino a – 8 gradi a 0º per l’eliminazione del tessuto grasso che aiuta a perdere peso.

La lipolisi fisica intensa è ideale per rimuovere il grasso in eccesso. Aiuta a bruciare il grasso facendolo decomporsi nel corpo e quindi a lasciare il corpo attraverso un processo metabolico attraverso il sistema linfatico attraverso i pori, il sudore e l’urina. Con quello che ottieni un effetto rapido e ottimale per perdere peso. La macchina per la criolipolisi distrugge il grasso in aree localizzate, distende la pelle e ne migliora l’elasticità, riduce la cellulite e migliora il contorno

Il dispositivo utilizza rame puro per il raffreddamento e il sistema di raffreddamento ad aria per un rapido raffreddamento. Particolarmente indicato per la perdita di peso di pancia, braccia, cosce, gambe, fianchi e altre parti del corpo.

La macchina per la criolipolisi è progettata per il grasso indisciplinato, non causa alcun danno alla pelle durante il trattamento e in altre parti del corpo. Una volta che il trattamento è finito, i risultati dureranno almeno 3 mesi, gli effetti del trattamento sono superiori ad altre macchine.

La macchina dimagrante con cryolipolysis si rivolge solo alle cellule di grasso, non danneggerà la pelle o altre parti del corpo. Distruzione di cellule adipose dal freddo Con certificati ROSH e CEE in spagnolo, inglese, tedesco, francese, italiano, portoghese

Prezzo: 175,00 €

(alla data del Jul 02,2021 12:38:34 UTC – Dettagli)