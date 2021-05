Corpo che dimagrisce la macchina di bellezza della pelle, strumento dimagrante RF – attrezzatura multipolare 40K corpo cavitazione pressione negativa(EU)

Migliora la RF ultrasonica del dispositivo: il grasso per cavitazione ultrasonica 40K della macchina per la perdita di peso è eccellente per abbattere rapidamente e con forza le cellule adipose di viso, collo, addome, vita, cosce, polpacci e glutei.Rende il tuo corpo veloce ed efficace.Trattamento non invasivo, indolore e completamente sicuro

Macchina per la perdita di peso: cura del corpo multidimensionale, potente testa sonora, cellule adipose vibranti, producendo molti airbag a vuoto all’interno e all’esterno delle cellule adipose.Gli elettrodi per vuoto ed energia RF vengono utilizzati per posizionare e stringere il grasso per l’allenamento per la perdita di peso e la perdita di peso.Aiuta a regolare il sistema endocrino, accelera il consumo di grassi e realizza il sogno di dimagrire

Testa radio bipolare sotto vuoto: scioglie il grasso, il drenaggio linfatico, rassoda la pelle e migliora l’elasticità della pelle.Utilizzando la tecnologia del turbo vuoto ad alta velocità e il meshing con il microcomputer controllato dall’asse del chip del massaggio ritmico, rompe efficacemente l’innovativa tecnologia della conversione tridimensionale sottocutanea dei capelli profondi e riduce l’accumulo di tessuto cellulare grasso.

Testina radio facciale a 3 poli: viso e occhi, utilizzando tecniche sviluppate nel campo della medicina e della fisioterapia per attivare le sostanze chimiche naturali della pelle responsabili della salute e della vitalità.Elimina le rughe, rassoda la pelle, imbianca e ammorbidisce la pelle delicata, riduce i pori, distrae le occhiaie, le borse e le zampe di gallina e rimuove la pelle gialla.

Una varietà di usi: elimina le rughe del viso, il trucco leggero, rimuove la cellulite, rende la pelle più bianca e levigata.Occhi rassodanti, rughe degli occhi lisce, occhiaie, restringimento dei pori, rassodamento della pelle e rimozione del doppio mento.Goditi il ​​metabolismo, migliora la luminosità della pelle, sciogli il grasso, il drenaggio linfatico, migliora la circolazione sanguigna, accelera la scomposizione del grasso e ti mantiene magro

Prezzo: 194,39 €

May 18,2021