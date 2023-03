Copertura per Vasca da Bagno Pieghevole, Coperchio per Vasca da Bagno Antipolvere in Polipropilene Multifunzione Coperchio per Vasca da Bagno, Pannello Isolante Spessore 1 Cm per Spa per Ba

Materiale ad alta temperatura: la copertura della vasca è realizzata in materiale in resina, che è sicuro, sano e resistente alle alte temperature. Il materiale è più spesso, ogni pezzo ha uno spessore di circa 1 cm. La parte di giunzione è realizzata in elastomero ad alta resistenza, che non è facile da deformare e danneggiare dopo ripetute piegature ed è durevole

Resistente alla polvere e al caldo: questo bordo della vasca può impedire alla polvere di entrare nella vasca quando non si utilizza la vasca. Quando si utilizza la vasca da bagno, il coperchio della vasca manterrà calda l’acqua nella vasca; allevia la fatica, riscalda i cuori delle persone, regala a te e alla tua famiglia una meravigliosa esperienza di bagno

Facile da piegare: la copertura può essere facilmente piegata e la larghezza dopo la piegatura è di circa 9,5 cm, il che è comodo da riporre in qualsiasi angolo del bagno. sciacquare regolarmente con acqua o pulire la superficie della piastra di copertura con un panno umido per mantenere pulita la piastra della vasca

Archiviazione potente: il portavasca può contenere tablet, telefono, candela, paperella di gomma, un bicchiere di vino, vibratore. Puoi anche conservare spazzole, sapone, bagnoschiuma, lozione per il corpo e altre cose di cui hai bisogno. È sicuramente una bella aggiunta al tuo bagno e all’ora del bagno e un’ottima qualità per il prezzo

Sii sicuro: non calpestare il coperchio della vasca. Il coperchio potrebbe scivolare o piegarsi e cadere nella vasca; tenere delicatamente il corpo del coperchio della vasca quando si solleva o si apre e si chiude il coperchio. che se metti la mano tra le pieghe della peluria, le dita potrebbero rimanere intrappolate. Non posizionare il coperchio della vasca vicino a una fonte di fuoco, poiché ciò potrebbe deformarlo o ridurne la resistenza

Prezzo: 317,40 €

