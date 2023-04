Confezione Olio Ricino Impacco per Il Collo All’olio di Ricino Cuscinetto Riutilizzabile per Il Collo All’olio di Ricino per Uomini E Donne (Olio di Ricino Non Incluso)

L’involucro del pacchetto di olio di ricino è realizzato in pregiato tessuto di flanella. Delicato sulla pelle e non irritante, può avvolgere strettamente il collo.

L’impacco all’olio di ricino per il collo riduce l’evaporazione dell’olio di ricino e favorisce un migliore assorbimento da parte della pelle. Aiuta la tua tiroide a svolgere il suo lavoro molto importante.

Il Castor Oil Pack Wrap è progettato con una fibbia di regolazione scorrevole, la lunghezza può essere regolata liberamente in base alla circonferenza del collo, vestibilità comoda, facile da usare e facile da indossare.

L’impacco di olio di ricino per il collo è utile per favorire la circolazione sanguigna, alleviare il dolore al gonfiore muscolare, ridurre l’infiammazione, rilassare il corpo per dormire meglio. L’impacco all’olio di ricino per il collo riduce l’evaporazione dell’olio di ricino e favorisce un migliore assorbimento da parte della pelle.

La commutazione facile è molto semplice. Ti permette di goderti la confezione dell’olio di ricino senza confusione e perdite.

Prezzo: 22,96 €

