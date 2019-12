Come prevenire le rughe del contorno occhi con i rimedi naturali

Le rughe del contorno occhi colpisco tutti, prima o poi, trattandosi di un processo naturale di invecchiamento della pelle. In commercio esistono centinaia di prodotti per contrastare le famose “zampe di gallina”, ma chi preferisce ricorrere al solo aiuto della natura per il proprio contorno occhi ha comunque a disposizione numerose soluzioni, utilizzabili a ogni età.

Il ruolo chiave dell’alimentazione

Per prevenire le rughe intorno agli occhi la prima regola da seguire è adottare un’alimentazione equilibrata, che contenga vitamine, minerali e antiossidanti, tutti elementi indispensabili per contrastare l’invecchiamento cellulare e mantenere la pelle idratata, nutrita ed elastica. Includere nel proprio menu giornaliero frutta e verdura e, per contro, ridurre il consumo di insaccati, fritti e alcool costituisce la base di partenza per un viso sempre fresco e luminoso.

Da non dimenticare anche di bere molto: l’acqua, infatti, è la migliore medicina per la pelle, garantendo ai tessuti cutanei una corretta idratazione. L’ideale è consumarne almeno due litri al giorno, una buona norma facile da rispettare soprattutto se si alterna l’acqua minerale a tisane e infusi, in particolare durante la stagione fredda.

Acqua fresca e sonno, preziosi alleati per un contorno occhi luminoso

Bere molta acqua è importante per idratare l’epidermide ma un aiuto in più può arrivare anche da un’azione semplice e quotidiana come lavarsi il viso. L’acqua fresca, infatti, stimola il rinnovamento cellulare, lasciando la pelle morbida e luminosa e contrastando la formazione delle rughe.

Fondamentale, per un viso sempre giovane, è anche assicurarsi le giuste ore di sonno; in media, un adulto dovrebbe dormire circa 7/8 ore per notte, anche se spesso, complici impegni personali e lavorativi, non si riesce a rispettare questa utile raccomandazione. Un buon sonno, invece, è uno degli ingredienti imprescindibili per contrastare la formazione delle rughe del contorno occhi. Per favorire un corretto riposo, gli esperti consigliano di non coricarsi subito dopo cena e di evitare un utilizzo prolungato di dispositivi elettronici. E se proprio non si riesce a chiudere occhio, in farmacia o in erboristeria si possono acquistare prodotti specifici e al 100% naturali.

No allo stress

Uno dei peggiori nemici della pelle è lo stress. Non a caso, quando qualcuno è particolarmente stanco e affaticato dà l’impressione di essere più vecchio della sua età. Sì allora a tutte le pratiche, come per esempio lo yoga, che aiutano a ritrovare l’equilibrio e la serenità interiori mentre meglio evitare – perlomeno se si tiene alla bellezza della propria pelle – situazioni psicologicamente e fisicamente stressanti. Come recita il detto latino “mens sana in corpore sano”, benessere fisico e mentale sono strettamente connessi e l’uno è presupposto indispensabile dell’altro.

Bagni di sole? Meglio fare attenzione

Sfoggiare la tintarella 365 giorni all’anno è sicuramente invidiabile, ma attenzione ai danni per la pelle. Un’esposizione prolungata ai raggi ultravioletti, siano quelli del solleone estivo o del lettino abbronzante, può causare la disidratazione dell’epidermide, favorendo la formazione delle rughe. Per dribblare il problema, basta assicurare la giusta protezione, indossando creme solari e occhiali da sole, ed evitare l’esposizione nelle ore più calde della giornata.

Esercizi facciali per dare elasticità alla pelle

Per mantenersi tonici e in forma si fa esercizio fisico. Anche la pelle, tuttavia, ha bisogno di essere allenata per rimanere giovane e fresca. Come? Grazie agli esercizi facciali, movimenti specifici che tonificano i muscoli del viso e mantengono l’epidermide elastica. Come in tutti i programmi di allenamento, anche in questo caso è la costanza che paga: è sufficiente qualche minuto di esercizio ogni giorno davanti allo specchio.

Le sostanze utili per combattere le rughe del contorno occhi

Oltre alle buone pratiche da seguire quotidianamente per garantire il benessere della pelle, è importante individuare le sostanze nutritive migliori per contrastare la formazione delle rughe. Tra queste figurano, per esempio, l’olio di rosa mosqueta, ricco di vitamine, antiossidanti e acidi grassi, che aiuta a idratare e schiarire un’area particolarmente delicata come il contorno occhi; la vitamina C, contenuta in molti alimenti, tra cui gli agrumi e che rappresenta uno degli alleati più preziosi contro i radicali liberi; l’acido ialuronico, che offre nutrimento ed elasticità alla pelle e, infine, il sale dell’Himalaya che, oltre al suo utilizzo in cucina, vanta proprietà osmotiche e detossinanti, stimolando anche la circolazione sanguigna.

