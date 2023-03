Colorfulpanda Parrucca Riccia Caschetto colore arancione, Bob Arancia Ondulata con Frangia per Capelli sintetici di media lunghezza per donna capelli resistenti al calor

Materiale: parrucche sintetiche, 100% fibra sintetica resistente al calore, durevole e affascinante. Morbido al tatto e dall’aspetto naturale, si sente e si muove come capelli veri. Comodo da indossare, nessun danno ai capelli. Facile da lavare e da pulire, basta usare una piccola quantità di shampoo delicato in acqua fredda per pulire.

Parrucche da donna Colore: nero misto marrone evidenziare parrucche complete, non importa quale colore sia la tua pelle, questa parrucca Bob si abbina al tuo colore carnagione, ti renderà più affascinante e sexy. (Promemoria: Leggermente differenza di colore tra diversi monitor).

Struttura della cuffia della parrucca: questa parrucca corta ondulata da donna, con il miglior cappuccio a rete 100% traspirante, ci sono 2 cinghie regolabili e 2 pettini all’interno, che possono essere intrecciate in una posizione fissa per adattarsi a diverse dimensioni della testa.

Occasione: è perfetto per Halloween, carnevale, Natale, Capodanno, feste, travestimento, appuntamenti, matrimoni, feste a tema, cosplay, club party, ecc. Da utilizzare tutto l’anno, sia per costume, moda o semplicemente per divertimento. Può portare incantesimo e moda.

Contenuto della confezione: 1 parrucca corta e 1 cuffia per parrucca, per un look affascinante tra la folla o la festa

Prezzo: 22,98 €

(alla data del Mar 20,2023 17:20:47 UTC – Dettagli)