colibri skincare BHA Mask – maschera viso purificante con acido salicilico e argilla – maschera viso pelle grassa, punti neri, brufoli – maschera idratante viso con olio di argan – black mask – 150 ml

✅ MASCHERA VISO PURIFICANTE: Maschera viso purificante con acido salicilico (BHA). Questa black mask a risciacquo è ottima come rimedio per la rimozione dei punti neri. Indicata soprattutto per pelle grassa, mista, impura, con acne e brufoli.

✅ MASCHERA CON ARGILLA: Maschera con argilla per una pulizia profonda della pelle, perfetta come cura contro l’acne e i brufoli. Libera la pelle dal sebo in eccesso e pulisce in modo particolarmente intenso.

✅ APPLICAZIONE: In base al tipo di pelle puoi utilizzare la maschera fino a 2 volte alla settimana. Detergi e asciuga la pelle del viso, dopodiché stendi uno strato uniforme della nostra BHA Mask. Lascia agire 20-30 minuti e risciacqua con acqua tiepida.

✅ MASCHERA VISO IDRATANTE: Grazie all’azione dell’olio di argan lascia la pelle estremamente morbida. Ottima anche come maschera viso uomo.

✅ MASCHERA ANTI PUNTI NERI: Maschera anti punti neri e anti brufoli. Per una pulizia del viso profonda ed efficace. Il complesso di prezioso sale del Mar Morto e caolino combatte i batteri che causano brufoli e le impurità della pelle vengono eliminate.

Prezzo: 22,95 €

(alla data del Apr 20,2023 20:39:25 UTC – Dettagli)