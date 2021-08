CkeyiN Asciugacapelli a Ioni Negativi Asciugatura Rapida,Asciugacapelli Pieghevole,4 Modalità Di Asciugatura Per Capelli, Bassa Rumorosità, Con Motore Cc Senza Spazzole Che Rende Il Vento Più Forte

🌸【Motore senza spazzole + Modellazione di motori a turbina per aeromobili】-L’asciugacapelli è dotato di un esclusivo motore brushless ad alta velocità da 110.000 giri / min sviluppato da noi stessi. La girante del ventilatore adotta la forma di un motore a turbina di un aereo, che aiuta a promuovere un forte flusso d’aria e migliora significativamente l’uscita d’aria, in modo che la velocità del vento all’uscita dell’aria sia di 58 m / s.

🌸【Manico bilanciato + design della presa d’aria affondante】 -Il motore dell’asciugacapelli professionale è integrato nell’impugnatura, che è progettata ergonomicamente per mantenere l’equilibrio dinamico durante il processo di soffiatura dei capelli. L’asciugacapelli leggero aiuta con la presa d’aria affondata per prevenire l’aspirazione capelli. Con un filtro rimovibile, puoi pulire l’asciugacapelli in qualsiasi momento per garantire la pulizia

🌸【Sistema di cura dei capelli costante】 -Microprocessore incorporato e sensore di temperatura, la temperatura dell’uscita dell’aria può essere monitorata ad alta frequenza 50 volte al secondo, il che può regolare efficacemente l’alta temperatura. L’asciugacapelli a ioni d’acqua può anche bloccare l’umidità dei capelli e prevenire il surriscaldamento dei capelli.

🌸【Sistema di emissione di ioni incorporato】 -Dotato di trasmettitore di ioni negativi, può rilasciare fino a 50 milioni di ioni negativi sotto un forte flusso d’aria, che non solo può rimuovere l’elettricità statica dai capelli, lisciare i capelli, stringere le squame dei capelli,migliora la salute dei capelli.

🌸【Comodo pulsante + interruttore funzione di memoria】 -L’asciugacapelli professionale è dotato di pulsanti eleganti ed eleganti, velocità del vento a tre velocità, temperatura a tre velocità con display luminoso a LED + pulsante aria fredda. Il pulsante di apertura indipendente ha una funzione di memorizzazione. Se lo apri di nuovo, seguirà le impostazioni precedenti. Tre ugelli d’aria possono soddisfare qualsiasi esigenza di stile.

