Chseeo Kit Per Il Trucco Completo, Set Di Trucchi Palette Di Ombretti Make Up Cosmetics Tavolozza, Valigetta Per Cosmetici – Idea Regalo #9

Questa palette trucco gloss: La collezione cosmetica finale, per gli esperti e nuovi fan! Adatto per occhi, labbra, viso, guance. Può sempre portare un diverso look creativo in diverse occasioni. Perfetto per il trucco di tutti i giorni, eventi speciali o occasioni, come casual, salone, festa, matrimonio.

Crea look infiniti: Una squisita tavolozza di trucco di bellezza. Offre un assortimento di cosmetici e applicatori. Diversi colori per diversi aspetti molto pigmentati e vibranti, facili da abbinare al tuo look. È l’ideale per il trucco quotidiano e il trucco professionale.

Rimani tutto il giorno: Questo kit è stato specificamente creato per essere resistente all’acqua, al calore e alla luce con un intenso guadagno di colore. Colori altamente pigmentati e duraturi, mantengono il trucco perfetto per l’ombretto per lungo tempo.

Materiale di alta qualità: In materiale eccellente, sicuro e morbido per la pelle del viso, adatto a tutti i tipi di pelli. Super vellutato e liscio, facile da stratificare e miscelare per un aspetto impeccabile.

Un regalo idea: Tutto quello di cui le donne hanno bisogno in un’unica elegante confezione. Comodo per memorizzare e trasportare, ideale per viaggiare. Regalo ideale per qualsiasi occasione.

Prezzo: 22,98 €

(alla data del Apr 01,2023 06:44:36 UTC – Dettagli)