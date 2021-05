CFYP Termoforo Elettrico, Pad Riscaldante Impermeabile Antiscivolo Multi-Formato, 6 Impostazioni di Temperatura con Riscaldamento Rapido e Spegnimento Automatico

Sicurezza e protezione ambientale: la coperta riscaldante adotta una struttura di riscaldamento 3D a nido d’ape scientifica e ragionevole, che è sicura, non radioattiva, rispettosa dell’ambiente e sana. Può essere utilizzato in sicurezza da donne in gravidanza, anziani e bambini.

Protezione contro il surriscaldamento: il dispositivo di protezione contro il surriscaldamento di 85 ° C viene utilizzato all’interno della coperta elettrica per prevenire l’alta temperatura e il fuoco della copertura. Il termostato ha una funzione di protezione dallo spegnimento automatico di 12 ore.

Alta qualità: la superficie del tappetino riscaldante è ricoperta da una miscela di pile e poliestere, che gli conferisce una sensazione morbida e durevole. La parte inferiore del tappetino ha un rivestimento antiscivolo. Grazie al rivestimento, puoi stare tranquillo poiché poggia saldamente sul pavimento.

Facile da usare. Posizionalo sul pavimento, coprilo con un tappeto e collega la spina. Perfetto come riscaldatore da scrivania, da tavolo, da ufficio, da giardino d’inverno o come scaldapiedi davanti alla tua sedia o divano preferito.

Comodo lavaggio: la superficie del tappetino della porta riscaldante è impermeabile e può essere asciugata direttamente con un panno di scarto. Se lo sporco è difficile da rimuovere, immergere un detersivo per bucato in acqua e strofinare.

Prezzo: 576,67 €

(alla data del May 02,2021 18:07:28 UTC – Dettagli)