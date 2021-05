Bruciare i grassi Dimagrimento Dispositivo di radiofrequenza a più cavita ultrasuoni a cavitazione (4 milioni di Hz) Anti-età del viso Massaggio della pelle del corpo Cura multifunzionale

★ 40KHZ BURST FAT HEAD – l’uso della forte testa di esplosione di onde sonore accumulate delle onde sonore emesse 4000HZ nel corpo umano, dopo aver consentito alle cellule grasse del corpo di produrre un forte effetto, può efficacemente bruciare calorie, umidità e cellule di grasso , riducendo le cellule adipose per ottenere la rimozione del grasso.

★ HARMLESS – Questo set funziona con fotoni da 1 a 2 mm nello strato adiposo, che non possono danneggiare la pelle, i vasi sanguigni e il sistema nervoso. E nessun sanguinamento può essere osservato ad occhio nudo. Ha un contenuto di grasso sorprendentemente puro fino al 92%, che ti permette di sciogliere più grasso in una volta. Garantire l’effetto desiderato. Nel frattempo, il grasso disciolto può essere eliminato dal corpo, che ovviamente aumenta il rilascio di grasso puro.

★ Testa ciliare con pressione negativa – La pressione negativa RF trasforma il corpo e il viso. La macchina per l’estrazione sottovuoto può promuovere il metabolismo dei tessuti e respingere la cellulite. Il recettore più profondo può ottenere le particelle in 3 cm di pelle più spessa ed espandersi rapidamente riscaldando rapidamente le pareti cellulari. La rottura delle cellule dopo aver superato il limite elastico, non solo brucia gli acidi grassi consumati, ma anche sfogato direttamente per r

★ CONDIZIONE DEL CORPO INTERO – Con la più recente tecnologia per ottenere la perdita di peso corporeo, gli effetti rassodanti e antirughe, questa tecnologia può essere applicata non solo all’addome, alla vita, alle gambe, ma a tutto il corpo. Dispositivo di bellezza intelligente ed economico per il salone e la cura della casa. Può aumentare la circolazione del corpo, accelerare la decomposizione dei grassi, ridurre la combustione dei grassi, rimuovere il grasso testardo. Pelle stretta ed elasti

★ Suggerimenti per l’applicazione – La sonda deve essere a diretto contatto con la pelle durante la cura della bellezza. Quando si regolano le prestazioni, è necessario regolarle in base alla situazione attuale. Pulire la pelle dopo l’intervento con un asciugamano caldo. Usa movimento circolare o movimento lineare durante l’esercizio. Non stare sempre nella stessa parte, il movimento deve essere continuo.

Prezzo: 370,61 €

(alla data del May 02,2021 18:07:22 UTC – Dettagli)