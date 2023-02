Braun Oral-B 4210201302858 iO 8 Special Edition – Spazzolino elettrico con tecnologia magnetica, microvibrazioni delicate, display a colori, custodia magnetica, colore: Viola

La migliore pulizia di Oral-B grazie alla rivoluzionaria tecnologia magnetica per un’esperienza di pulizia extra silenziosa e delicata con lo spazzolino elettronico

gengive più sane al 100% in 1 settimana grazie all’esclusiva testina rotonda Oral-B e alle delicate microvibrazioni per una pulizia dentale e una cura dei denti ideale

Il display a colori interattivo consente un coaching personalizzato per migliori risultati di pulizia e ricorda la della testina dello spazzolino elettrico

Non dimenticare mai più un’area: L’intelligenza artificiale riconosce lo stile di pulizia individuale e aiuta a pulire tutti i denti in modo uniforme

6 programmi di pulizia intelligenti per una pulizia extra delicata e personalizzata: Super sensibile, pulizia quotidiana, sensibile, protezione gengivale, pulizia profonda e sbiancante. Protezione delle gengive extra grazie al controllo intelligente della pressione: Si illumina di verde con una pressione ottimale e avvisa con la luce rossa troppa pressione. Ricarica rapida ed elegante: La stazione di ricarica magnetica carica lo spazzolino in circa 3 ore. Contenuto della confezione: spazzolino elettrico iO 8 con testina di , pulizia definitiva, stazione di ricarica magnetica, mini custodia per testine di , custodia magnetica

Prezzo: 262,99 €

(alla data del Feb 16,2023 02:40:18 UTC – Dettagli)