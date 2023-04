Brandit Toiletry Bag Medium and Large, Beauty case con specchio per esterni, nero, grande, L, Classico – Outdoor

Un accessorio pratico ed elegante per attività all’aperto, campeggio, escursionismo, ecc. Un complemento perfetto per gli altri prodotti Brandit per attività all’aperto

Robusto materiale in poliestere 600 denari, disponibile anche in molti colori mimetici

Ideale per lavoro, tempo libero e sport

1 scomparto con chiusura lampo, 2 scomparti in rete con fascia elastica, specchio infrangibile, plastica girevole, gancio per appenderlo, chiusura con fibbia, cinghia per il trasporto, anello a D, ulteriore superficie in velcro per lo specchio

Versione “Large”: altezza 20 cm x larghezza 24 cm x profondità 5 cm – altezza 40 cm x larghezza 24 cm x profondità 3 cm (aperto). Peso: circa 153 grammi

Prezzo: 22,96 €

