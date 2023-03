Borsa da toilette da viaggio Borsa da toilette sospesa Borsa da toilette Borsa da toilette per bambini Donne Ragazze Signore (Grigio)

COMODA ALTA 18 CM 👉 Lo scomparto principale ha una comoda altezza di 18 cm e può ospitare articoli da toeletta di dimensioni standard oltre a cosmetici come shampoo, balsamo, lozione, dentifricio, spazzolino da denti, spazzola per capelli, kit da barba e alcuni extra. 5 sottopacchetti gratuiti inclusi

NIENTE PIÙ SCAVARE 👉 Ampio scomparto principale con 8 tasche a rete, 2 tasche con cerniera (1 interna, 1 esterna) per mantenere gli oggetti organizzati e ben in posizione, 2 lati aperti con tasche multiple organizzate per più spazio, facile da afferrare ciò di cui hai bisogno senza troppo scavare.

NESSUN DESIGN INGOMBRO 👉 è di medie dimensioni con grande capacità ma design compatto, pesa solo 217 g. Il design piatto fa sì che non occupi troppo spazio nella tua valigia.

ORIENTATO AI DETTAGLI 👉 Il grande gancio in metallo integrato ti consente di appendere gli articoli da toeletta al portasciugamani, al gancio appendiabiti o ovunque sia disponibile, mettendo in mostra i tuoi articoli da toeletta e cosmetici per un facile accesso, risparmiando anche spazio in bagno. Il tessuto resistente all’acqua e durevole protegge la tua attrezzatura dagli schizzi. Tessuto morbido e cerniere affidabili. L’ampia apertura e la forma rettangolare lo rendono facile da stare da.

REGALO VERSATILE E GRANDE 👉 compatto, resistente, portatile, leggero che lo rende un’ottima scelta per viaggi d’affari, viaggi, palestra, campeggio, casa e altro ancora. Sarebbe anche un grande regalo per donne e uomini.

Prezzo: 22,98 €

(alla data del Mar 22,2023 20:27:19 UTC – Dettagli)