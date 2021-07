Barberpub 0422BK – Tavolo per manicure e unghie, colore: Nero

Ampio spazio di archiviazione: uno spazio di archiviazione laterale garantisce un ambiente di lavoro sempre ordinato e ordinato. Due cassetti rimovibili e un armadio offrono abbastanza spazio per riporre accessori e attrezzature da lavoro. Ampio spazio per riporre oggetti da lavoro, accessori e molto altro ancora.

Rotelle con funzione di bloccaggio: il tavolo per manicure è stabilizzato da 4 ruote e una gamba fissa. Così il tavolo per unghie può essere facilmente posizionato o spostato all’interno del salone per unghie.

Design moderno ed elegante: questo classico e pratico tavolo per manicure è un complemento perfetto per saloni di bellezza, ecc. Con un design semplice è possibile integrare il tavolo in quasi ogni ambiente di salone di bellezza.

Più comfort: il design ergonomico con elegante imbottitura per il polso promette una maggiore comodità. Buona fattura e facile da pulire. È possibile pulire la superficie con un panno pulito e umido.

Facile da montare. Questo tavolo per unghie è facile e veloce da montare e smontare. Unisce leggerezza e stabilità in un unico pezzo, è perfetto per saloni di bellezza, saloni di bellezza, saloni di bellezza, ecc.

Prezzo: 164,99 €

(alla data del Jul 25,2021 04:04:08 UTC – Dettagli)