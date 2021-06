Aspiratore di polveri per unghie, filtro da incasso per desktop 48W Collettore di polveri per salone di bellezza, Professionale Aspirapolvere Unghie

【Interruttore a pulsante semplice】 – aspiratore unghie, “0” è attivo, “1” è spento, interruttori sinistro e destro, controllo flessibile.

【Design a 4 ventole】 – aspiratore unghie professionale, Con 4 ventole turbo su entrambi i lati, l’aspirazione è forte.48 W di potenza elevata, ampio vuoto, forte aspirazione.

【Design pratico】 – aspiratore per unghie, il desktop è integrato, alla moda e conveniente.Dotato di prese, facile da installare.

【Macchina professionale】 – tavolo manicure, I filtri estraibili richiedono una pulizia regolare della polvere.Ideale sia per uso domestico che professionale per salone di bellezza.

【Dopo l’assistenza】 – tavolo per unghie, In caso di problemi, non esitate a contattarci, faremo del nostro meglio per fornire ai clienti soluzioni di soddisfazione al 100%.

Prezzo: 179,59 €

(alla data del Jun 21,2021 00:13:36 UTC – Dettagli)