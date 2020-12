Asciugacapelli Perm Multi-Zone capelli con altezza regolabile, 60 minuti di timer professionale

– L’essiccatore è un ottimo strumento per lo styling dei capelli per la colorazione, perming, condizionamento e asciugatura dei capelli, trattamento dei capelli e trattamento spot. Non hai bisogno di cambiare l’angolo dei capelli asciutti, puoi sederti tranquillamente leggendo la rivista, i tuoi capelli si asciugheranno.

– L’asciugatrice è riscaldata a più angolazioni. Altezza 130-160 cm regolabile

– Funzione tempo 0 ~ 60 minuti.

– Design portatile con ruote per un movimento rapido e altezza regolabile per l’uso sul posto di lavoro oa casa, più comodo di un asciugacapelli.

– Perm, capelli, cura dei capelli e buona salute.

Prezzo: 216,00 €

