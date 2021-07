Anbull Tattoo Transfer Copier, Stampante Portatile da Tatuaggio Stampatore di A4 Macchina Professionale per Trasferire Tatuaggi Tattoo Copier Stampante Termica

📠 【Versione di aggiornamento】 La macchina per il Tattoo Transfer Copier in materiale ABS, che è ecologica, sicura e durevole per un uso a lungo termine. Rispetto ad altre stampanti transfer per tatuaggi, la nostra stampante ha un suono poco rumoroso, una velocità di trasferimento elevata e, cosa più importante, non si surriscalda facilmente.

📠 【Buon aiuto per i tatuatori】 La tecnologia di trasferimento del tatuaggio di alta qualità può essere utilizzata per la carta per tatuaggi e le fotocopie convenzionali e fornisce una stampa di trasferimento rapida ed efficace, soprattutto per documenti con motivi o carta fotografica complessa. Per i tatuatori, questo è davvero un buon aiuto.

📠 【Facile da usare】 Ci sono 5 pulsanti per diverse funzioni. Puoi scegliere il metodo di copia, la risoluzione, la profondità, ecc., Il che è molto conveniente. Vengono visualizzate due spie luminose, l’indicatore di alimentazione viene visualizzato all’avvio della macchina, se l’operazione non è corretta, viene visualizzato un indicatore di errore.

📠 【Completamente compatibile】 Adatto per la stampa di carta transfer per tatuaggi e carta termica. Formato carta trasferibile compatibile: circa 8,5 x 11 pollici. Copiatrici leggere, semplici e affidabili ti semplificano la vita.

📠 【Servizio clienti senza preoccupazioni】 Anbull ti offre una garanzia di due anni. Non esitate a comprare. In caso di domande sul funzionamento o sul software, è possibile contattarci in qualsiasi momento. Il team professionale del servizio clienti è sempre pronto ad aiutarti.

Prezzo: 169,99 €

(alla data del Jul 09,2021 11:21:39 UTC – Dettagli)