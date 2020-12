Analizzatore di Microscopi per Cuoio Capelluto Skin Capelli, All in One Intelligente Macchina per Il Rilevamento Della Pelle e del Cuoio Capelluto Intelligente con Display da 15 Pollici (100X)(EU)

BUON AIUTO PER LA BELLEZZA E LA CURA DEI CAPELLI: il rilevatore di capelli e cuoio capelluto adotta la tecnologia di applicazione elettronica. Ha un aspetto elegante e un funzionamento semplice. Fornisce automaticamente il rilevamento dell’illuminazione attraverso la propria sorgente di luce per un rilevamento più chiaro del cuoio capelluto. È possibile visualizzare lo schermo in modo più intuitivo. Basso consumo energetico, dimensioni ridotte, facile da usare e trasportare.

CARATTERISTICHE: Aiuta gli utenti a conoscere lo stato del cuoio capelluto, i follicoli piliferi, la crescita dei capelli, la caduta dei capelli, lo stato dei danni ai capelli del cuoio capelluto, ecc. Può rilevare sebo della pelle, umidità, pigmento, pori, elasticità, collagene, acne, ecc. .lo schermo, puoi anche ingrandire e rimpicciolire, più intuitivo e chiaro.

FOTOCAMERA AD ALTA DEFINIZIONE: viene fornita con obiettivo standard 50X, 100X, obiettivo 50X per il rilevamento della pelle e obiettivo 100X per il rilevamento dei capelli. Telecamera ad alta definizione, il rilevamento è più chiaro, puoi vedere direttamente i follicoli piliferi del cuoio capelluto, l’immagine e il video sono fluidi e ad alta definizione. Quando si fotografa e si archivia, durante il processo di rilevamento, è possibile scattare foto, registrare video, ingrandire e archiviare.

AMPIAMENTE UTILIZZATO: può essere utilizzato per identificare il livello di caduta dei capelli; Test di umidità dei capelli; Test di flessibilità dei capelli; Test del contenuto di olio del cuoio capelluto; Rilevamento della lucentezza dei capelli; Rilevazione di problemi ai follicoli piliferi; Test del cuoio capelluto sensibile; Misurazione della lunghezza dei villi del neonato. È la buona macchina per barbiere; Salone di bellezza, salone spa, negozio di massaggi, ecc.

SCHERMO INTEGRATO DA 15 POLLICI PORTATILE: facile da riporre e trasportare. Dotato di un display da 15 pollici, può essere collegato direttamente allo strumento senza collegare un telefono cellulare o un computer. Inoltre, lo schermo ha il proprio telecomando e il tester può bloccare lo schermo per consentire ai professionisti di eseguire l’analisi della pelle.

Prezzo: 293,69 €

(alla data del Dec 06,2020 17:47:00 UTC – Dettagli)