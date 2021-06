AIRAO Tutta La pelle PU Poli Toupet Parrucchino Sostituzione Protesi Capelli Uomini Parrucche Invisibile Aspetto Naturale- Capelli Umani Indiani #1B10 (Fuori Dal Nero Con Capelli Bianchi Del 10%)

NATURALE DAVANTI CAPELLI LINEA : uomini toupet con nodi sbiancati per la base in pizzo, attaccatura frontale con passante a V per la base in PU, rendere il toupet naturale e invisibile.

MATERIALE : capelli umani indiani al 100% (i capelli grigi sono capelli sintetici grigi) con base in pizzo svizzero e base in pu pelle sottile.

DIMENSIONE : lunghezza dei capelli è 15 cm (6 pollici), e la dimensione della base è 20 cm * 25 cm (8 pollici * 10 pollici) (Si prega di contattare con “AIRAO hair” dal messaggio di Amazon se avete bisogno di altre dimensioni).

PERSONALIZZA : se vuoi altri colori, dimensioni, densità, non esitate a contattarci.

POLITICA DI RIMBORSO : se i prodotti non sono utilizzati, accettiamo il reso 30 giorni senza motivo.

