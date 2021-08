Aghi per tatuaggio tattoo needle cartridge per trucco permanente Set tatuaggio del sopracciglio per sopracciglio Eyeliner Contorno labbra 10PCS (Macchina)

Questo set di tatuaggi permanenti per macchina per il trucco è un aggiornamento della macchina per penne per trucco permanente P300, che include un pedale, una pelle per esercizi (NESSUN PIGMENTO BISOGNO) e un contenitore per inchiostro ad anello. È una macchina rotativa per il trucco permanente molto completa per i principianti. QUESTA MACCHINA PU CAN ESSERE UTILIZZATA SENZA UN PEDALE A PIEDI.

【DESIGN CREATIVO CON PROTEZIONE CIRCUITO CORTA】 La macchina per trucco permanente SEMI è dotata di protezione da corto circuito e significa che quando la tensione è troppo alta o troppo bassa, la macchina smette di funzionare per proteggersi. Tutto quello che devi fare è ricollegare tutto il cavo della clip e quindi funzionerà normalmente.

【NUOVO MANIPOLO AGGIORNATO】 Questa penna per trucco permanente ha un regolatore di velocità regolabile 8000r / m -10000r / m che ti rende più comodo con il trucco permanente. IL MOTORE SENZA CORRENTE SEISS ALTA POTENZA 12V fa sì che questa macchina eviti vibrazioni, potenza, rumorosità, resistenza e stabilità. Questo manipolo ha una SCALA REGOLABILE per aiutarti a controllare la profondità degli aghi della cartuccia. ATTENZIONE: NON torcere la penna ma l’ago quando si installa la macchina.

【USI MULTIPLI】 Questo dispositivo permanente per macchine per il trucco dispone di una doppia fodera e di una tonalità che può essere commutata premendo un pulsante. Ha multi-funzioni per la micro-pigmentazione delle sopracciglia / eyeliner e la gestione della pelle come il rafforzamento della pelle, la cura della cicatrice dell’acne e la guarigione delle ferite, il miglioramento delle rughe e delle rughe sottili.

In caso di problemi con questa MACCHINA PER TATUAGGI PER IL TRUCCO PERMANENTE, ti preghiamo di contattarci tramite AMAZON, faremo del nostro meglio per risolvere tutti i tuoi problemi!

Prezzo: 159,99 €

(alla data del Aug 03,2021 20:45:52 UTC – Dettagli)