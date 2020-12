Aerosol Portatile Aerosol Ultrasuoni Silenzioso Inalatore Aerosol Nebulizzatore con Boccaglio e Maschera per i Bambini e Adulti, Efficace per le Malattie Respiratorie

【Palmare e Funzionamento Facile】Leggero e portatile, molto comodo da trasportare e utilizzare a casa, in ufficio, in viaggio o in viaggio d’affari.funzionamento con un solo pulsante, 20 minuti di spegnimento automatico, funzionamento facile per bambini e adulti

【Nebulizzazione ad Alta Efficienza】Nebulizzazione della microgriglia, particella ultrafine 5UM, Facile da inalare per bambini e adulti, atomizzazione dei farmaci e normali particelle di atomizzazione salina sono inferiori a 5 um, l’effetto terapeutico è migliore

【Design Sicuro e Speciale】Residui di farmaci bassi, ridurre al minimo lo spreco di farmaci 【DoppioAlimentatore】L’inalatore portatile a doppia alimentazione consente di atomizzare ovunque e in qualsiasi momento per uso domestico o esterno. Può essere alimentato da 2 batterie AA (non incluse) o direttamente dall’adattatore plug-in con cavo USB (cavo incluso). Gli accessori includono 1 * maschera per bambini, 1 * maschera per adulti, 1 * boccaglio, soddisfano tutte le esigenze

【Servizio Professionale】Il miglior servizio di assistenza al cliente professionale.Se avete qualche domanda, non esitate a contattarci su Amazon o inviarci e-mail, ti risponderemo entro 24 ore

Prezzo: 22,99 €

(alla data del Dec 10,2020 04:44:56 UTC – Dettagli)