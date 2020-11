9 in 1 Vuoto Viso Idrico Acqua Ossigeno Bellezza Set, Salone Di Bellezza BIO Luce RF Poro Pulito Pelle Sbiancante Anti-Invecchiamento Massaggio Dispositivo Di Bellezza,9heads

★ 9 strumento multifunzione per la testa operatoria: trattamento Acne, allergeni della pelle chiara, sbiancamento della pelle, pulizia profonda della pelle, miglioramento della pelle flaccida, antietà, idratazione della pelle, cura preoperatoria e postoperatoria per la ricostruzione della pelle ablativa e pelle non ablativa chirurgia ricostruttiva ..

★ Maniglia per la pulizia delle bolle: nell’ambiente acido ricco di anidride carbonica, ridurre il valore pH all’interno della cellula, l’affinità dell’emoglobina intracellulare di ossigeno e una ridotta capacità nota come: effetto Bohr, può migliorare la circolazione sanguigna, accelerare il metabolismo delle cellule della pelle.

★ Manico RF: Promuovi i fibroblasti per ricostruire il collagene, rendendo la pelle più liscia, liscia e senza rughe. Martello: energia martellante a freddo sulla pelle, i pori della pelle, i nutrienti e l’acqua bloccati nei pori per prevenire la perdita di umidità, e raggiunge l’effetto sedativo di allergia ..

★ Manico ad ultrasuoni: L’uso di ultrasuoni ad alta frequenza sulla pelle 1Hz stimoli interni di vibrazione, migliorare il metabolismo delle cellule della pelle e promuovere la circolazione del sangue, mentre il fondo del prodotto nella pelle, migliorare la capacità della pelle di trattenere l’umidità, i pori fini e migliorare la condizione della pelle ..

★ Selezione di un salone di bellezza: più teste di bellezza possono trattare persone diverse contemporaneamente, applicabili ai saloni di bellezza, possono scegliere i prodotti in base alla domanda. Interfaccia touch screen inglese, La spina può essere equipaggiata in base al paese, si prega di leggere il manuale di istruzioni prima dell’uso.

Prezzo: 804,86 €

(alla data del Nov 21,2020 12:57:55 UTC – Dettagli)