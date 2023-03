5 ripiani per montaggio a parete per smalto per unghie, organizer da parete per smalto per unghie, organizer per smalto per cosmetici, profumo di olio essenziale

Selezione dei materiali di alta qualità: il metallo viene selezionato, il nano-oro è realizzato in vernice ecologica da forno, sana ed ecologica, forte capacità portante, angoli lisci e delicati.

Espositore perfetto per smalti: forma semplice, design personalizzato, design alla moda, combinazione di abbinamento è più pratica, utilizza diversi stili di stili di decorazione per decorare il tuo bellissimo negozio di unghie e attirare più l’attenzione dei clienti.

Conservazione multistrato: design multistrato, ampio spazio divisorio, due file di smalto possono essere posizionate su ogni pavimento, bello ed elegante, buon effetto di visualizzazione, ben organizzato e risparmiare più spazio, più comodo da trovare, ideale per negozi di bellezza.

Design angolare di sicurezza: ogni luogo è accuratamente lucidato e gli angoli a forma di arco sono rotondi e lisci senza tagliare le mani, che è più bello, sicuro, generoso, arrotondato e bello per evitare urti.

Applicabile a: supporto per smalto a parete, installazione perforata a parete, uso completo dello spazio a parete, installazione semplice e comoda, adatto per casa, studio, camera da letto, negozio di unghie, negozio di cosmetici, vasta gamma di usi.

Prezzo: 249,13 €

