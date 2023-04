266 pezzi Ciglia Estensioni Kit Lash Extension Kit Accessori Ciglia USB Ventilatore per Delle Ciglia Professionale per Principianti Strumenti Facile da Usare per Cosmetologia

【Cosa otterrai】 La confezione contiene 266 pezzi di forniture per l’estensione delle ciglia, incluso 1 pezzo di soffiatore USB per aria condizionata, 1 pezzo di pinzetta dritta e 1 pezzo di pinzetta curva, 50 pezzi di pennello per mascara per ciglia usa e getta, 100 pezzi di micro applicatore monouso, Supporto per anello di colla da 100 pezzi, 2 nastri di estensione delle ciglia, 10 paia di cuscinetti in gel per gli occhi, 1 cuscinetto in silicone per l’estensione delle ciglia.

【Dimensioni palmare】 La ventola dell’asciuga ciglia è di circa 12 × 7,2 × 1,5 cm/4,7 × 2,8 × 0,6 pollici, di dimensioni compatte e leggera, facile da trasportare e riporre, non occuperà molto spazio, il built-in batteria al litio,dotata di cavo di ricarica USB,molto comoda da caricare,puoi portarla con te per viaggi o viaggi di lavoro in tasca o in borsa,e applicarla sempre e ovunque.

【Ventola di raffreddamento ricaricabile】 questa ventola di raffreddamento ricaricabile USB è progettata senza lame, il che è abbastanza sicuro, il sistema di raffreddamento integrato può espellere aria fredda per aiutare le ciglia innestate con la colla ad asciugarsi rapidamente, c’è una staffa a forma di T sul retro , che può stare sul tavolo per aiutare la colla per unghie ad asciugarsi rapidamente.

【Cuscinetto in silicone e cuscinetto in gel】 Metti le ciglia finte su questa superficie del cuscinetto in silicone per l’estensione delle ciglia in modo che non vadano perse. Ti aiuta ad applicare le ciglia più velocemente rendendo l’innesto più confortevole nelle tue mani. I cuscinetti in gel sono confezionati singolarmente per un uso pulito e conveniente. La taglia giusta si adatta alla maggior parte degli occhi diversi.

【Accessori sufficienti】 100 pennelli micro applicatori e 50 pennelli usa e getta per ciglia rendono conveniente regolare e pettinare le ciglia. Le coppette ad anello rosa da 100 pezzi possono contenere pigmento, inchiostro, colla e primer per ciglia, adatte per l’estensione delle ciglia e l’applicazione del tatuaggio. I nastri da 2 pezzi sono delicati e non irritanti per la pelle. 2 pinzette di stili diversi sono buone per selezionare, isolare e raccogliere le ciglia.

Prezzo: 22,96 €

