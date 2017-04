Corsa…Che Passione. Trend e consigli sullo sport amato dagli italiani in un’infografica

posted on by

8 individui su 10 dichiarano di andare a correre 3/4 volte a settimana.

In un’era dove il lavoro occupa gran parte della giornata e i ritmi sono molto frenetici, trovare il modo per conciliare un po’ di attività fisica per il benessere di corpo e spirito, non è sempre semplice.

Tuttavia un’attività fisica regolare è un buon alleato per il benessere psico – fisico e rende l’individuo più produttivo. In questo scenario Glucosamine, azienda leader in Europa nel campo degli integratori alimentari per il mantenimento in buona salute della cartilagine delle articolazioni, ha fatto una panoramica su uno degli sport più praticati al mondo per il benessere del corpo e dello spirito: la corsa.

L’infografica “Corsa… Che Passione. Trend e consigli sullo sport amato dagli italiani” presenta una prima parte dove viene scattata una fotografia delle persone che praticano abitualmente la corsa. Emerge così che il 55% degli individui è di genere maschile con un’età che oscilla fra i 25 e i 34 anni (27%). In media 8 individui su 10 vanno a correre dalle 3 alle 4 volte alla settimana durante tutto l’anno; le cause che spingono a praticare regolarmente e costantemente come attività sportiva la corsa sono molteplici e riguardano principalmente: lo stare in forma (77%), il rimanere in salute (76%) e il divertimento (61%).

Vengono poi elencati i benefici della corsa, che vanno da fattori puramente fisici (brucia calorie, riduce rischi di malattie cardiovascolari ecc.) a fattori più emotivi (migliora l’autostima, libera dallo stress ecc.)

Di seguito vengono illustrate tutte le accortezze da attuare per un buon allenamento, come per esempio utilizzare un paio di scarpe da running idonee alle diverse caratteristiche fisiche (peso, postura) e a quelle del terreno su cui si corre. Viene proposto inoltre un focus su alcuni fattori a cui è bene far attenzione, come peso e articolazioni.

Infine, l’infografica spiega come affrontare la maratona e quali sono i comportamenti ottimali da attuare subito e qualche ora dopo la gara.

“Tenere in considerazione e attuare questi pochi ma buoni consigli aiuta a mantenersi in forma. La corsa è un buono sport per mantenere un ottimo equilibrio psico-fisico, ma per evitare di apportare danni al proprio corpo è necessario prestare attenzione alle modalità di allenamento, a proteggere le articolazioni e a alle scarpe da utilizzare” spiega lo staff di Glucosamine.com