Conservare le staminali cordonali: perché conviene farlo?

Conservare o no il cordone ombelicale del proprio piccolo? Quali sono i vantaggi? Quali possibilità si hanno?

Ad ogni coppia in attesa di un bambino devono essere fornite tutte le spiegazioni e gli strumenti adatti per arrivare al momento della nascita con idee chiare, al fine di poter prendere una decisione consapevole in merito alla conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale del loro bambino.

Perché questa importanza delle cellule staminali cordonali? Le cellule staminali del cordone ombelicale sono un importante strumento terapeutico e, ad oggi, vengono impiegate nel trattamento di oltre ottanta diverse patologie secondo le istruzioni del Ministero della Salute, ma in futuro l’impego di tali cellule potrebbe aumentare.1 Le staminali cordonali hanno questo grande potere terapeutico perché “immature” dal punto di vista immunologico rispetto alle cellule staminali raccolte da altri tessuti nel corpo umano. La loro immaturità rende i trapianti meno soggetti a rigetto.3

Una coppia può scegliere se donare il sangue del cordone ombelicale, contenente le cellule staminali, a biobanche pubbliche presenti nel territorio italiano oppure può conservarlo privatamente.

Con la donazione pubblica la famiglia perde la proprietà sul campione e mette le cellule a disposizione di chiunque ne necessiti a scopi terapeutici. Con la conservazione privata, il campione viene conservato in biobanche all’estero e potrà essere usato in caso di necessità dal piccolo donatore o da membri della famiglia, se compatibili. Le famiglie che scelgono la conservazione privata sanno che potranno utilizzare il campione conservato, che sarà compatibile al 100% con il donatore, fino al 50% con i genitori e compatibile al 25% circa tra fratelli. Altrimenti, sarà necessario rivolgersi a biobanche pubbliche nella ricerca di un donatore compatibile, che però può essere difficile: secondo alcuni studi le probabilità di trovare un donatore compatibile sono 1 su 50.000/100.000.2

Dunque a tutte le coppie devono essere fornite informazioni corrette e imparziali sull’importanza di conservare il sangue del cordone ombelicale così che questa preziosa fonte di cellule non venga sprecata.

