Was ist Blockchain? | Sowie funktioniert Blockchain? | Blockchain für Dummies| kryptowährung ripple kaufen

Aktuelles Szenario – Die Geldbewegung

Lassen Sie bloggern hier zunächst ermessen, wie jetzt Geld abgewickelt wird des weiteren welche / wer jeder für die Geldbewegung verantwortlichen Akteure sind?

Betrachten Sie alle beide (umgangssprachlich) Freunde, Amish und Cathy, die Nachbarn sind. Cathy ist es in 1 Apple-Showroom gegangen, um dies neue iPhone 8 zu kaufen, das 70. 000 Rupien kostet. Nun hat Cathy nur 69. 000 Rupien bei sich und diese ruft Amish an und bittet um einen Konsumerkredit von 1. 000 Rupien, von dem sie sagt, dass jene is nächsten Tag herausgeben wird. Amish ist geraume sehr enge Freundin ferner beschließt, Cathy zu helfen und das 1000 Rupien zu überweisen. Cathy bezahlt die Sehen und erhaelt ihr lieblings brandneues iPhone 8.

Was passiert derbei? Wie würde das Barschaft sofort an Cathy überwiesen, wo das keine physischen Notizen gibt?

Hier besuchen die Banken mit dieser Lösung empfindungslos. Sie hochziehen als zentrale Instanz und übernehmen die Kontrolle unter einsatz von die Ablauf. Wenn Amish die 1. 000 Rupien von seinem Konto sendet, aktualisiert die Bank das Register, notiert die Transaktion und reduziert 1. 000 Rupien fuer seinem Kontostand. Dann aktualisiert es erneut das Register von Cathy und fügt die 1. 000 Rupien hinzu, die von Amish geschickt wurden.

Sagen sich, Amish ripple kaufen hat der 65. 000 Rupien herauf seinem Konto und jedermann wissen, dass Cathy 69. 000 Rupien auf einem Konto hat der. Das Einsatz der Bank (Ledger) für die Freunde wird so aussehen:

Die Bank existieren in diesem Fall die Transaktionen von Amish und Cathy anders ihre Zahl ein weiterhin aktualisiert dies neue Lotrichtung der beiden Freunde. Dies passiert qua all vielen unzähligen Transaktionen auf welcher ganzen Erde. Es besteht keine Typ, dass physische Notizen an andere Denen übertragen sein, um das Geld zu senden.

Also, was ist natürlich das Problem mit diesem > System?

Die Bank agiert als Mittelsmann, der die vollständige Kontrolle über die Transaktion übernimmt und auf keinen fall Kontrolle darüber hat, was hinter allen Kulissen mit den Registern geschieht. Wir kennen Spielraum an Fehler (selbst wenn dieser Computer dasjenige Register aktualisiert). Dies birgt auch die Chance, wenn Personen, die in der Bank arbeiten, strategisch motiviert werden, in einem Szenario Fehler zu schaffen. Die Bank berechnet auch Gebühren zu ihre Dienstleistungen, die pro Ende über einer Palette von ungeplanten hinzufügen.

Dies wirft die Frage herauf, wie unsereins die Zahl für die von seiten uns durchgeführten Transaktionen prüfen können. Ist echt es möglich, ein Register zu erstellen, das betriebssicher ist ferner gleichzeitig im Besitz seitens uns ist es und gewaltig jeden Zwischenhändler entfernt?

Lösung – Die Blockchain-Technologie

Was ist auch die Blockchain-Technologie?

“Blockchain sieht sich als gemeinsames, öffentliches Hauptbuch vonseiten Aufzeichnungen und Transaktionen, dies jedem Mitglied zugänglich ist es, aber keiner Form vonseiten zentraler Autorität unterliegt. “

Die Blockchain-Technologie ist eine Aufzeichnung verschiedener Transaktionen, die von verschiedenen Personen vom Blockchain-Netzwerk vollzogen werden. Das Block enthält eine Aufzählung der Transaktionen, die zu einem bestimmten Moment ausgeführt worden sind. Stellen Diese es sich denn Papier vor, in deinem Sie jedermann von welchen Benutzern getätigten Transaktionen auflisten. Sobald dasjenige Papier via genügend Einträgen gefüllt ist auch und unfein Platzmangel keine neuen Transaktionen hinzugefügt werden können, würde das Papier sicher mit einer Datei gespeichert weiterhin im Schließfach abgelegt. Dasjenige Papier enthält die Prestige des Absenders und des Empfängers, welchen Betrag jener Transaktion und den Zeitpunkt, zu diesem die Transaktion ausgeführt ist. Es ist es wichtig, allen Inhalt dieses Papiers keinesfalls zu ändern, da dies der Demonstration für die Geldbewegung ist. Sobald das Blatt in der Datei gespeichert ist echt, wird das weiteres verbessertes Papier erstellt, um die nächsten Transaktionen über schreiben. Der folgende Vorgang wiederholt sich und die Papiere werden nacheinander sicher aufbewahrt.