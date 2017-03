Secchezza vaginale: sintomi e rimedi

posted on by

Riconoscere i sintomi della secchezza vaginale

La secchezza vaginale è un problema che riguarda più donne di quante si possa immaginare e crea condizioni di spiacevole fastidio sia a livello personale che nella coppia.

Ma in che modo una donna si accorge di soffrire di secchezza vaginale?

Prima di tutto, una donna può sperimentare prurito, senso di irritazione, odori e secrezioni sgradevoli. Accanto a questi sintomi, ci sono delle difficoltà che emergono nel momento in cui una coppia vuole avere un rapporto sessuale. La secchezza vaginale, infatti, crea un ostacolo alla penetrazione a causa dell’assenza totale di lubrificazione provocando dolore, talvolta anche intenso, alla donna. La penetrazione, inoltre, contribuisce a creare delle piccole lesioni che creeranno bruciore anche in seguito, ad esempio durante la minzione.

Se non si cercano dei rimedi per favorire la lubrificazione vaginale durante un rapporto, la donna potrà sviluppare anche una vera e propria cistite nei giorni successivi all’incontro sessuale. Il sintomo della secchezza vaginale, oltre ad essere dolorosa per la donna, crea problemi anche all’uomo nei rapporti sessuali. Un uomo che voglia avere un rapporto sessuale con la propria compagna durante una fase di secchezza vaginale potrebbe, infatti, male interpretare la situazione come segno dell’assenza di desiderio sessuale e sentirsi rifiutato. Inoltre, la difficoltà fisica esistente all’ingresso del pene in vagina può portare un deficit nell’erezione.

Principali cause del problema

La secchezza vaginale è un sintomo comune nelle donne che si trovano in condizioni particolari, come ad esempio la menopausa, anche se quest’ultima non è l’unica causa del problema, infatti la secchezza vaginale può interessare anche donne giovani.

La causa a livello fisico della secchezza vaginale è l’assenza di estrogeni, prodotti in minor quantità dal corpo femminile in condizioni specifiche. La menopausa, ad esempio, è una fase in cui il corpo della donna smette di produrre estrogeni, rinunciando definitivamente alla propria fertilità. Si calcola che più del 40% delle donne entrate in menopausa soffra del disturbo di secchezza vaginale entro i tre anni dalla scomparsa della mestruazione.

Come già anticipato, la menopausa non è l’unico motivo possibile per la secchezza vaginale. Assumere regolarmente contraccettivi orali può causare lo stesso tipo di problema e creare, di conseguenza, difficoltà anche a donne giovani e naturalmente fertili. L’azione della pillola contraccettiva, infatti, riduce al minimo possibile la produzione di estrogeni per controllare la fertilità e questo induce come effetto collaterale probabile la secchezza vaginale.

Rimedi naturali e farmacologici

Un primo possibile rimedio, da valutare sempre insieme al proprio ginecologo, è l’assunzione di estrogeni tramite pillole o applicazioni in vagina di creme ed alto contenuto estrogenico. Per attutire il problema nei rapporti sessuali è possibile ricorrere a prodotti lubrificanti, come specifici gel venduti in farmacia. La cosa importante è che il lubrificante scelto sia a base acquosa e non oleosa; in tal caso, infatti, la composizione oleosa potrebbe alterare lo stato di salute interno della vagina.

Ci sono poi dei rimedi naturali che prevedono di ingerire integratori o cibi di diversa natura per risolvere il problemi e far scomparire i sintomi. La soia, ad esempio, è un alimento che aiuta in modo efficace le donne che soffrono di secchezza vaginale ed è facile da reperire anche nei suoi derivati, come il latte o i formaggi di soia.

Altrettanto importante per ridurre il fastidio è avere un’alimentazione equilibrata che soddisfi il fabbisogno di liquidi, riduca il consumo di cibi grassi e dia il giusto apporto vitaminico all’organismo. Ovviamente, accanto ai possibili rimedi naturali ci sono dei farmaci che non possono essere assunti autonomamente ma devono essere prescritti dal ginecologo in base al quadro clinico della paziente.

In ogni caso, è da ricordare di sottoporsi ogni anno ad un controllo del collo dell’utero, il pap test, che contemporaneamente analizza le secrezioni vaginali e può dare utili informazioni sulla situazione.