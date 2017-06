Pensare di proteggere i capelli dal sole spesso è sottovalutato perchè si è certi che quest’ultimo non possa essere nocivo a quel livello. Sbagliato! Infatti l’estate è tempo di sole, di mare, di giornate passate in spiaggia ma spesso a risentirne sono i nostri capelli che non ricevono le cure adeguate per essere al meglio e che purtroppo restano esposti ai raggi solari per molte ore al giorno rischiando così di sfibrarsi ed indebolirsi. Vediamo allora come proteggere i capelli dal sole con alcuni rimedi naturali facili da reperire ed utilizzare.

Proteggere capelli dal sole : i migliori rimedi

Olio di argan: se oltre al sole estivo, uno dei problemi principali per la vostra chioma è dato dall’inaridimento causato da salsedine e cloro, l’olio di argan è la soluzione ideale per ristabilizzare il film protettivo dei capelli in pochissimi tempo. La sua particolarità, pur trattandosi di un olio, è quella di non ungere e di nutrire le fibre capillari in profondità. Per un risultato ottimale in pochissime settimane, applicatene una piccola quantità sulle lunghezze ogni sera; questo vale anche per tagli corti, ovviamente

Aloe Vera: si parla sempre più spesso dei benefici dell’aloe vera, estratto naturale della pianta di aloe in grado di offrire ottimi risultati sia come rimedio interno (principalmente sotto forma di succhi) che come coadiuvante estetico per pelle e capelli. Per una chioma setosa e riparata dal sole, l’ideale è utilizzarla sottoforma di gel. Questo prodotto può essere massaggiato sul cuoio capelluto in caso di irritazione ed anche utilizzato come impacco sui capelli in tutta la loro lunghezza. Per risultati veloci, il consiglio è di applicare il gel di aloe vera prima dello shampoo e di lasciarlo agire per circa 15 minuti. A questo punto procedete con lo shampoo preferendo prodotti neutri, soprattutto in caso di prurito e bruciori causati da un’eccessiva esposizione solare;

Burro di karité: altro rimedio naturale per proteggere i capelli dal sole è sicuramente il burro di karité. Ideale soprattutto se il sole, il vento e la salsedine hanno seccato le punte, per ottenere in pochissimo tempo capelli morbidi e setosi, dopo ogni giornata al mare sciacqua teli per eliminare residui di salsedine, sabbia o cloro ed applicate in maniera omogenea il prodotto, in particolare sulle lunghezze ed in maniera generosa alle punte. Lasciate il burro di karité in posa per almeno 30 minuti procedendo successivamente al normale shampoo. Sin dalla prima applicazione i capelli appariranno subito più lucenti e morbidi, tutti da accarezzare.