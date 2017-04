Un phon professionale per capelli sani e praticità d’utilizzo

posted on by

Il Phon professionale: la migliore scelta per i tuoi capelli

Come nasce il phon

Il primo asciugacapelli o phon nacque negli anni ’20 del 900. L’ invenzione prende vita grazie alla combinazione di due elettrodomestici già in uso: l’aspirapolvere e il frullatore.

Inizialmente, come accadde per ogni altro elettrodomestico, i prototipi si presentavano in dimensioni esagerate ed ingombranti, senza contare che erano davvero rumorosi. Ovviamente queste caratteristiche li rendevano poco comodi e fastidiosi.

Anche in questo caso l’innovazione tecnologica ha fatto passi da gigante tanto che oggi sul mercato è presente un’ampia varietà di phon o asciugacapelli dalle diverse dimensioni, tutti comunque semplici da usare e dalle diverse prestazioni, che vanno incontro alle svariate esigenze della clientela.

Come funziona

L’asciugacapelli o phon, collegato ad una presa elettrica ed azionato, emana aria calda che consente l’asciugatura dei capelli. L’aria viene prodotta da una resistenza all’interno dell’apparecchio ed un piccolo motorino, posizionato all’interno dell’apparecchio elettrico, azionerà una ventola. Questa ventola sposterà, dunque, il calore dalla resistenza fino ai capelli. La maggior parte degli asciugacapelli, è dotata di più pulsanti che permettono a chi li usa di regolare la temperatura o di azionare solo l’aria fredda. Altro strumento accessorio del phon è il diffusore, venduto solitamente assieme all’apparecchio, che posizionato sul becco da cui fuoriesce il getto di aria calda, permette, come suggerisce il termine, di diffondere lo stesso sui capelli e viene generalmente impiegato per avere un’asciugatura più voluminosa e uniforme evitando anche di avvicinare troppo l’estremità del phon al cuoio capelluto per non rischiare sgradevoli bruciature.

Capacità accessorie

In aggiunta alle classiche funzioni che normalmente rappresentano gli elementi base di ogni phon, molti di questi apparecchi sono dotati di altre opzioni, in particolare quelli di ultima generazione e professionali. Tra questi vi è, ad esempio lo ionizzatore, funzione sempre più ricercata dagli acquirenti. In sostanza si tratta di un generatore di ioni negativi, che permette di ridurre i tempi di asciugatura grazie alla sua capacità di vaporizzare l’acqua. Un altro strumento opzionale è il turbo boost, una funzione sempre più presente nei phon innovativi; si applica alla velocità dell’apparecchio e anche in questo caso aiuta a ridurre notevolmente i tempi di asciugatura. Funzione supplementare è anche la presenza della ceramica che assicura un’asciugatura che rispetta i capelli proteggendoli.

Le varietà di phon

Ad oggi esistono veramente diversi tipi o varianti di phon o asciugacapelli.

In primo luogo ricordiamo i phon tradizionali. Si distinguono poi gli asciugacapelli professionali; sono potenti e silenziosi ma più costosi rispetto a quelli tradizionali.

Altri modelli si distinguono in base alle più svariate esigenze. Ad esempio gli asciugacapelli da viaggio. Si tratta di comuni asciugacapelli dalle dimensioni ridotte, poco potenti ma adatti a chi viaggia o si sposta spesso che hanno solitamente la possibilità di essere ripiegati e riposti in una comoda borsa compatta, fornita in dotazione. Funzionano anche a batterie.

Oppure quelli a parete: si tratta di apparecchi elettrici solitamente impiegati nelle piscine, negli alberghi e varie altre strutture ricettive. L’asciugacapelli a parete è comunque meno potente rispetto ai comuni phon.

Variazioni sul tema possono, infine, essere la spazzola asciugacapelli e il casco asciugacapelli. Il primo è uno strumento comodo e maneggevole, che permette di asciugare e nel contempo procedere con lo styling del capello. Al suo interno è presente un phon, che consente di asciugare i capelli mentre vengono messi in piega. Spesso però, soprattutto nei modelli più economici, le setole si usurano in fretta. Il casco asciugacapelli è, invece, uno strumento professionale che generalmente viene impiegato nei saloni di bellezza e presso i parrucchieri; si tratta di un vero e proprio casco che, posizionato all’altezza del capo, permette di asciugare i capelli in modo delicato senza rovinarli.

Una valida alternativa al phon tradizionale

In sintesi, le alternative tra cui scegliere sono davvero tante, tuttavia la maggior parte della gente non può permettersi tutti i giorni un trattamento o un’ asciugatura professionale, un’alternativa valida per chi desidera avere tutti i giorni una piega ordinata senza stressare i capelli è data dai sempre maggiori prodotti professionali presenti sul mercato con un rapporto qualità prezzo davvero sorprendente che possono essere utilizzati anche a casa e garantiscono risultati degni di un coiffeur, come ad esempio la Gama Professional, marchio ormai all’avanguardia e ampliamente certificato. I phon di questa linea grazie alla tecnologia avanzata assicurano un’asciugatura impeccabile mentre coccolano i capelli. Gli asciugacapelli professionali hanno ovviamente caratteristiche che li rendono tali, e fra queste la tecnologia a ioni o a ceramica, la portata d’aria, la potenza che permette di ridurre i tempi dell’asciugatura, vari livelli di temperatura e diversi accessori in dotazione. Rispetto ai phon tradizionali che hanno una piccola resistenza, utilizzati solitamente a casa, i phon professionali hanno nel motore un avvolgimento di filo di rame con una resistenza superiore a quello ad uso domestico. Inoltre, all’interno hanno un termostato che, nel caso di alto surriscaldamento, stacca la resistenza facendo così passare aria fredda ed evitando corti circuiti.

La differenza sostanziale nella scelta del phon è da attribuire al wattaggio. I Watt che comunemente hanno i phon è di 1800 ma possono variare da un minimo di 900 Watt fino ad arrivare a 2400 Watt.