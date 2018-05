Ortodonzia a Brescia : dove rivolgersi

L’ortodonzia A? quella branchia dell’odontoiatria che si occupa della diagnosi, della cura e della prevenzione delle malocclusioni, che si verificano quando c’A? una cattiva relazione di combaciamento tra l’arcata dentaria superiore e l’arcata dentaria inferiore. In generale l’ortodonzia raddrizza i denti storti, e fa ordine in quelle dentature particolarmente affollate con appositi interventi. L’ortodonzia non si occupa unicamente delle malformazioni delle ossa mascellari, ma anche delle ripercussioni che tali irregolaritAi?? possono avere sul viso e sul corretto funzionamento di alcune funzioni come la respirazione, la fonazione e la masticazione. Per risolvere ogni problema relativo alla dentatura storta A? consigliabile richiedere un trattamento di ortodonzia a Brescia per iniziare quanto prima la cura.

Per capire cos’A? l’ortodonzia bisogna analizzare quali malocclusioni cura. Si parla di denti sporgenti, o di sovrapposizione del morso, quando i denti superiori frontali sporgono troppo rispetto ai denti inferiori. Quando i denti inferiori sporgono troppo o i denti superiori sono troppo rientranti si verifica un caso di sporgenza dei denti inferiori. Il morso incrociato si verifica quando i denti superiori non combaciano con quelli inferiori nella chiusura. Il morso aperto indica invece lo spazio tra la superficie masticatoria ed i denti superiori e/o laterali nella chiusura dei denti posteriori.

Altro disturbo frequente A? la linea mediana spostata, che si verifica quando il centro dei denti superiori frontali non A? in linea con quello dei denti inferiori frontali. Si parla di affollamento nel momento in cui c’A? una presenza eccessiva di denti nella cresta dentaria. Infine si verifica il fenomeno dello “spazio tra denti” quando si creano dei vuoti nella cavitAi?? orale dovuta alla caduta di denti o alla presenza di denti troppo piccoli. SarAi?? possibile curare definitivamente e prevenire la ricomparsa di queste problematiche con una semplice seduta di ortodonzia a Brescia.

I trattamenti ortodontici sono di due tipologie, fissi o mobili, e sono finalizzati allo spostamento dei denti per riqualificare e tonificare i muscoli stimolando la crescita delle mandibole. Tali apparecchi vengono fissati con una leggera pressione sui denti e sulle mascelle. Uno dei procedimenti piA? all’avanguardia A? l’invisalign, un metodo praticamente invisibile per allineare i denti restituendo un sorriso smagliante. Questa tecnica prevede un imaging digitale, ed elabora il piano di trattamento completo partendo dalla posizione iniziale dei denti arrivando fino a quella desiderata. Successivamente vengono realizzati aligner trasparenti progettati su misura, in modo da poter spostare i denti gradualmente. La durata di un trattamento di ortodonzia a Brescia dipende dalle proprie esigenze specifiche e dalla tipologia del problema.

