Occhiali da vista : come sceglierli al meglio

La spesa da sostenere quando si è costretti a cambiare i propri occhiali può talvolta apparire troppo onerosa e, per questo motivo, costringerci a rinviare l’acquisto, con tutto ciò che ne potrebbe conseguire in termini di salute se nel frattempo stiamo utilizzando occhiali ormai usurati.

Sempre più spesso centinaia di utenti decidono di affidarsi al Web per acquistare i loro nuovi occhiali da vista, pagando in alcuni casi anche la metà rispetto a quanto richiesto da un ottico con un negozio fisico.

I motivi di un tale risparmio sono tanti. Tra i principali c’è senza ombra di dubbio la spesa più alta che un negozio fisico sostiene per avere al suo interno particolari apparecchiature per visitare i clienti ed appurarne i difetti visivi.

Prima di farsi fare un preventivo per occhiali da vista, però, bisogna ben sapere cosa si va a scegliere a livello di lenti, montatura ecc

Alcuni utenti che hanno acquistato occhiali online hanno inoltre affermato di averli avuti praticamente gratis. Può sembrare una sciocchezza leggendola così ma ha davvero una sua spiegazione. Curiosi di sapere come avere occhiali da vista gratis? Non serve altro che continuare a leggere.

Moltissimi siti che commercializzano occhiali da vista online offrono una scontistica molto particolare: scegliendo la montatura che si preferisce tra le decine e decine proposte sul sito, è possibile ottenere le lenti graduate, arricchite di eventuale tecnologia antiriflesso ed antigraffio praticamente gratis.

Sì, esattamente così. Al solo costo della montatura è possibile ricevere a casa, spesso anche con spedizione gratuita, gli occhiali da vista con lenti graduate prescritte dallo specialista. Le lenti saranno gratis al 100%.

I migliori siti di vendita di occhiali da vista propongono addirittura ai clienti di ricevere a casa occhiali da vista gratis per provare le due o tre montature tra le quali il cliente è indeciso. In questo modo sarà possibile ricevere a casa a costo zero alcuni tra i modelli preferiti (ovviamente in questo caso con lenti non ancora graduate) per scegliere quello da comprare ed essere felici del proprio acquisto.