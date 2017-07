Novità Diabete: Abbott presenta FreeStyle® Libre

posted on by

Premettiamo che, in base ai dati della International Diabetes Federation, 382 milioni di persone nel mondo vivono col diabete ( con una cifra di quasi 4 milioni che vivono in Italia ).

Novità molto interessante in ambito diabete. Infatti, Abbott ha annunciato che sbarcherà in Italia FreeStyle Libre , fantastico sistema di monitoraggio FLASH del glucosio. Il sistema FLASH si basa sulla tecnologia avanzata con sensori e consente di ottenere un quadro molto completo e dettagliato del profilo glicemico. Il tutto senza utilizzare lancette e senza pungere il dito.

E’ chiaro che Abbott Diabetes Care si presenta come leader nello sviluppo e nella produzione di sistemi per il monitoraggio della glicemia.

Il sensore si applica sulla parte posteriore del braccio e tutti i diabetici possono dire addio alle fastidiose punture poichè ora potranno utilizzare il semplice dischetto di piccole dimensioni (35 mm x 5 mm). Avvicinandolo banalmente al braccio si saprà la quantita’ di glucosio e si avrà anche il profilo glicemico completo.

Pensate che il sensore è stato progettato per restare applicato al corpo per ben 14 giorni e non ha problemi durante il nuoto o per fare la doccia.

“Questo sistema apre una nuova era nel monitoraggio della glicemia poiché consente di controllare facilmente i livelli di glucosio sfruttando una tecnologia avanzata con sensori da indossare, senza usare lancette e senza pungere il dito e FreeStyle Libre elimina il peso del controllo della glicemia e permette alle persone con diabete e ai medici di comprendere meglio il profilo glicemico e attuare le migliori strategie terapeutiche per un’ottimale gestione del diabete.”

Queste le parole di Emanuele Bosi, professore associato Dipartimento ”Endocrinologia e Diabetologia” Università Vita-Salute, S. Raffaele, Milano.

Insomma, vi abbiamo presentato un’innovazione in ambito diabete davvero sensazionale sia per la sua poca invasività sia per la capacità di darci risultati in tempo praticamente reale.

Il sistema appena descritto è stato approvato in sette paesi europei ed è acquistabile online sul sito dedicato Abbott FreeStyle Libre

Articolo Sponsorizzato