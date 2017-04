Nicotina e non solo: scopri come sono fatti i liquidi per sigaretta elettronica

posted on by

Come è noto, la sigaretta elettronica funziona come un vaporizzatore che attraverso un atomizzatore nebulizza il liquido contenuto nel serbatoio, che a sua volta viene riscaldato da una resistenza.

Tutte queste componenti sono liberamente acquistabili in commercio e permettono ad ogni utilizzatore di personalizzare la propria sigaretta elettronica per adattarla al meglio ai propri gusti e alle proprie necessità. Tuttavia gli svapatori meno esperti potrebbero trovarsi in difficoltà in questa giungla di componenti, quindi il consiglio è sì quello di customizzare la sigaretta secondo le proprie esigenze, ma di farlo per gradi.

Il primo componente su cui potete agire da subito e con facilità è sicuramente il liquido, chiamato anche e-liquid, disponibile in tante varianti sia in termini di aromi e fragranze che per percentuali di nicotina contenuta.

Le componenti principali dei liquidi per sigaretta elettronica sono il glicole propilenico (PG) e il glicerolo vegetale (VG): la loro presenza all’interno della base serve, da un lato, a veicolare l’aroma eventualmente contenuto nel liquido, e dall’altro, a rendere più o meno corposo il vapore. In questo senso il loro mix è possibile in diverse concentrazioni e a seconda della combinazione scelta si otterrà un vapore più o meno corposo dal gusto più o meno persistente.

Alla base ottenuta attraverso il mix di glicole propilenico e glicerolo vegetale vengono poi eventualmente aggiunte altre componenti quali acqua, nicotina e aromi.

Per chi optasse per liquidi per sigarette elettroniche con nicotina, in commercio si trovano prodotti con diverse percentuali di principio contenuto e questo per soddisfare i più diversi gusti e per permettere eventualmente agli svapatori di passare gradatamente da soluzioni con più nicotina a prodotti con concentrazioni più basse o addirittura pari a zero. La percentuale di nicotina presente nel liquido viene misurata in mg/ml e viene riportata con chiarezza sulla confezione: andando ad utilizzare nel tempo liquidi con una concentrazione minore di nicotina sarà più facile ridurre la vostra dipendenza da questa sostanza e, ad un certo punto, potrete eventualmente utilizzare liquidi a nicotina zero.

Sottolineiamo inoltre come ad una più o meno alta concentrazione di nicotina corrisponda anche un più o meno forte hit, il classico colpo in gola tipico delle sigarette tradizionali e causato appunto dalla nicotina al passaggio in gola.

La base ottenuta dalla miscela di PG e VG è sostanzialmente insapore e per conferirle un sapore piacevole è quindi necessario aggiungere un aroma: sul mercato non mancano numerosissime soluzioni e gusti di liquido per sigaretta elettronica senza nicotina o con nicotina, in grado di soddisfare le preferenze di chiunque con tante diverse fragranze attraverso cui addolcire ogni svapata.