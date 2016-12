Mutazioni sui geni BRCA: tumori ereditari e test genetici

posted on by

I tumori insorgono a causa di diversi fattori quali età, stile di vita, fattori ambientali o dalla predisposizione genetica. Alcune malattie oncologiche, come il tumore al seno e alle ovaie, non presentano sintomi particolarmente evidenti (il tumore alle ovaie può causare dolore alle ovaie per esempio, ma non sempre è semplice accorgersene) per questo è importante sottoporsi a test di screening per valutare la propria predisposizione all’insorgenza di queste forme tumorali spesso diagnosticate in fase avanzata.

Un tumore prende origine da un’anomalia nella divisione cellulare: le cellule normalmente si dividono con regolarità per provvedere alla crescita dell’organismo o per sostituire cellule danneggiate o morte. Se però sono presenti mutazioni genetiche, le cellule iniziano a essere prodotte in modo continuo e sregolato e così non portano più a termine le loro funzioni. Le cellule prodotte in sovrannumero possono poi trasformarsi e diventare maligne e possono attaccare i tessuti circostanti.

Nel caso di tumori detti “ereditari”, la presenza di uno o più membri della famiglia affetto da un determinato tipo di carcinoma può aumentare le probabilità che la medesima patologia insorga nuovamente in un altro membro. L’ereditarietà di questa tipologia di tumori è data dalla trasmissione di un gene mutato.

Negli ultimi tempi si stanno sviluppando test di screening genetici che permettono di rilevare la presenza di mutazioni a carico dei geni predisponenti a specifiche forme tumorali. Mutazioni a livello dei geni BRCA, sono associate all’insorgenza di diverse forme di tumore al seno e all’ovaio.1

Queste tipologie di cancro sono le più diffuse nella popolazione femminile e diverse tipologie sono di tipo ereditario; studi scientifici hanno rilevato che circa il 5-10% dei casi di tumore al seno e circa il 15% dei casi di tumore alle ovaie sono riconducibili a mutazioni genetiche, come le mutazioni a livello dei geni BRCA. 1,2

È stato stimato che le donne che presentano mutazioni a carico dei geni BRCA1 e BRCA2 hanno l’87% di probabilità in più di sviluppare il cancro alla mammella e fino al 40% in più di probabilità di sviluppare tumore alle ovaie. 3,4

Entrambi i tumori alla mammella e all’ovaio sono estremamente diffusi fra le donne: il tumore alla mammella rappresenta la prima causa di decesso per malattia oncologica fra le donne mentre il tumore alle ovaie è definito “silente” poiché i suoi sintomi compaiono in modo evidente solo nelle fasi avanzate della malattia, quando è diventato invasivo.

La predisposizione e l’ereditabilità di entrambe queste forme tumorali è legata a mutazioni ai geni BRCA1 e BRCA2, le cui mutazioni possono essere rilevate tramite un test genetico.

È importante che una donna sia cosciente del fatto che la presenza di una mutazione non si tradurrà necessariamente nell’insorgenza di cancro. Tuttavia, fra i pazienti che ricevono una diagnosi di tumore, il 10% possiede una predisposizione genetica che potrebbe essere stata individuata con un test genetico.

Dunque, rilevare la predisposizione genetica ad una forma tumorale è molto importante al fine di attuare una strategia di intervento preventiva con screening mirati e precoci, per mantenere sotto controllo la possibile insorgenza di questa malattia e combatterla precocemente.

Per saperne di più sui test genetici sui geni BRCA per il tumore al seno e all'ovaio:

Fonti:

