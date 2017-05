posted on by

A cosa servono gli integratori alimentari?

Purtroppo è un dato di fatto: gli alimenti che mangiamo sono sempre più poveri di sostanze nutritive. Le cause di questo problema sono molteplici, tra cui:

l’impoverimento dei terreni a causa dell’intensa attività agricola e delle sostanze chimiche utilizzate;

carni ottenute da allevamenti intensivi dove gli animali sono nutriti con mangimi iperproteici ed ai quali sono somministrati farmaci ed antibiotici;

utilizzo di pesticidi e diserbanti;

un’eccessiva lavorazione e raffinazione dei cereali;

l’utilizzo di additivi e conservanti nell’industria alimentare;

tecniche di cottura che riducono i valori nutrizionali degli alimenti.

A tutto ciò si aggiungono i nostri ritmi di vita frenetici, lo stress, le cattive abitudini alimentari, il consumo di alcol, il tabagismo e l’utilizzo di farmaci ed antibiotici.

Cos’è Multicentrum e quando usarlo

Multicentrum è un integratore alimentare prodotto dalla casa farmaceutica Pfizer. La sua composizione è a base di vitamine e minerali, ed è ideata per apportare il giusto fabbisogno di nutrienti. Trattandosi di un supplemento alimentare Multicentrum può essere assunto sia quando sono note delle specifiche carenze nutrizionali, legate per esempio ad una dieta poco varia e mal bilanciata, sia in situazioni in cui aumenta il fabbisogno di nutrienti come durante periodi di stress, intensa attività fisica, utilizzo di farmaci ed antibiotici, convalescenza e, in generale, in tutte quelle condizioni in cui si verifica un abbassamento delle difese immunitarie e di malassorbimento di alcuni macronutrienti.

Le proprietà di multicentrum, cosa contiene?

Multicentrum è un integratore alimentare completo e ben bilanciato, la cui composizione è in linea con le RDA (Dosi Giornaliere Raccomandate) indicate dalla Commissione Europea in merito all’assunzione giornaliera di vitamine e sali minerali. Questa formulazione di Multicentrum può essere utilizzata a partire dai 12 anni e contiene: acido folico, acido pantotenico, vitamine A, C, D, E, H (biotina), K e del gruppo B (B1, B2, B6 e B12), niacina, luteina, calcio, cromo, ferro, fosforo, magnesio, manganese, zinco, iodio, selenio e rame.

Oltre al Multricentrum classico, esistono diverse formulazioni di questo integratore, in modo da soddisfare le esigenze di tutte le fasce d’età:

Multicentrum Select 50+ : studiato appositamente per soddisfare le esigenze nutrizionali della fascia d’età over 50, quindi con meno ferro e vitamina A ma con più vitamine del gruppo B ed antiossidanti.

: studiato appositamente per soddisfare le esigenze nutrizionali della fascia d’età over 50, quindi con meno ferro e vitamina A ma con più vitamine del gruppo B ed antiossidanti. Multicentrum Cardio : ideato per la salute del cuore e per mantenere i livelli ottimali del colesterolo, grazie alla presenza di steroli vegetali e maggiori quantità di vitamina C, acido folico, rame, vit. B6 e B12.

: ideato per la salute del cuore e per mantenere i livelli ottimali del colesterolo, grazie alla presenza di steroli vegetali e maggiori quantità di vitamina C, acido folico, rame, vit. B6 e B12. Multicentrum MyOmega 3 : integratore alimentare a base di Omega 3 EPA e DHA, per garantire un buon funzionamento dell’attività cardiaca, cerebrale e visiva.

: integratore alimentare a base di Omega 3 EPA e DHA, per garantire un buon funzionamento dell’attività cardiaca, cerebrale e visiva. Multicentrum Vitamints: il supplemento alimentare in formato caramella (disponibile in due differenti varianti), perfetto da assumere fuori casa.

Linea Donna

La linea Multicentrum dedicata alle donne conta diverse soluzioni, ognuna delle quali adatta ad una diversa fascia d’età:

Multicentrum Donna: progettato per il benessere della donna in età fertile, ricco quindi di acido folico, calcio e ferro. Multicentrum Donna +50: un valido supporto per fronteggiare le conseguenze dei cambiamenti ormonali portati dalla menopausa. Multicentrum Pre Mamma: garantisce il livello ottimale di vitamine e sali minerali per la donna in cerca di una gravidanza. Multicentrum Mamma e Multicentrum Mamma DHA: due formulazioni per la gestante, ricche di acido folico e di Omega 3 DHA. Multicentrum Neo Mamma: per sostenere la donna nel periodo del post-parto e dell’allattamento.

Linea Uomo

La linea di integratori per l’uomo comprende due prodotti:

Multicentrum Uomo : ricco di vitamine del gruppo B e di magnesio, di cui l’uomo ha maggiore esigenza rispetto alla donna.

: ricco di vitamine del gruppo B e di magnesio, di cui l’uomo ha maggiore esigenza rispetto alla donna. Multicentrum Uomo 50+: il sostegno ideale per il metabolismo degli over 50 con vitamina b2, niacina e magnesio.

Linea Bimbi

Nella linea dedicata ai bimbi si trovano integratori multivitaminici e multiminerali in diversi formati: