Le zanzare possono trasmettere le malattie?

Negli ultimi anni il numero di specie di zanzare presente anche alle nostre latitudini a causa del tanto discusso surriscaldamento globale è decisamente aumentato. Responsabili della classica puntura purulenta che infastidisce nei periodi più caldi ed afosi dell’anno la maggior parte della popolazione, uno dei timori che negli ultimi tempi sta prendendo piede riguarda l’eventualità che tali insetti possano in qualche modo rappresentare un rischio per la nostra salute.

Prima di parlare delle possibili malattie trasmissibili dalle zanzare, va però fatta una doverosa premessa: benché la loro presenza massiccia e le loro fastidiose punture ci obblighino ogni anno a studiare nuove misure per dire finalmente basta alle zanzare in giardino, questi insetti collaborano come tanti altri animali al mantenimento dell’ecosistema. Le loro larve sono infatti nutrimento prezioso per pesci ed anfibi mentre la zanzara adulta è spesso uno dei cibi preferiti da lucertole, pipistrelli ed altri predatori diurni e notturni. A loro volta, inoltre, le zanzare rappresentano una preziosa risorsa per l’impollinazione, in particolar modo per alcune specie di orchidee che traggono numerosi benefici dalla loro presenza nei mesi caldi.

Ciò premesso, cerchiamo di capire se questi insetti possono rappresentare un pericolo concreto per la nostra salute e come dire finalmente basta zanzare in giardino con rimedi efficaci e duraturi.

La prima specifica da fare riguarda le differenti specie di zanzare presenti nel mondo. Non tutte, infatti, trasmettono malattie e fortunatamente qui in Italia, almeno per ora, non sono presenti specie che possono mettere concretamente a rischio la nostra salute. Il problema potrebbe riguardarci però da vicino già dai prossimi anni sia a causa del surriscaldamento globale precedentemente accennato che per l’intenso movimento di persone e merci da una parte all’altra del mondo.

Le specie ad oggi più pericolose sono sicuramente le Anopheles, responsabili della trasmissione della malaria e le Aedes, a loro volta responsabili di alcune malattie virali come la Chikungunya e la Dengue. Altre infezioni trasmesse da alcuni tipi di zanzare ma, ricordiamolo, non alle nostre latitudini, sono il West Nile, la febbre gialla, la filariosi, l’encefalite giapponese e la febbre cosiddetta della Rift Valley.

Menzionare tutte queste malattie, spesso con nomi che fanno già temere per la nostra salute al solo sentirli nominare, potrebbe innescare una paura infondata. Il fatto che attualmente qui in Italia non esista un rischio concreto in tal senso non deve però farci abbassare la guardia relativamente alla protezione da questi insetti, utili per l’ecosistema ma potenzialmente dannosi per uomini e animali, come nel caso dei nostri amici a quattro zampe. Ecco allora che dire basta alle zanzare in giardino è sicuramente il primo passo per trascorrere un’estate più serena. Per farlo è possibile ricorrere ai metodi più disparati, da valutare in ogni caso con attenzione per essere sicuri che il rapporto rischio-benefici sia ad assoluto favore di quest’ultimo.

Negli ultimi anni sono sempre più numerose le famiglia che hanno scelto di dire basta alle zanzare con la nebulizzazione, un metodo che permette di coprire anche aree particolarmente estese utilizzando prodotti naturali che non costituiscono pericolo né per gli uomini che per gli animali.